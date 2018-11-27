Епископ Пинского диоцеза: Нас спасла вера родителей, домашний храм 27.11.2018, 8:26

Как в Минске отпраздновали 108-ю годовщину освящения Красного костела.

Торжество, посвященное 108-й годовщине освящения костела Святых Симона и Елены, было отмечено католической общиной 25 ноября в день Господа Иисуса Христа Царя Вселенной, сообщает krynica.info.

На праздник в Минск прибыл епископ Казимир Великоселец, который в этот день уделил Таинство конфирмации десяткам молодых людей.

В обращении к верующим епископ Казимир напомнил слова гениальных ученых и писателей: Исаака Ньютона, Михаила Ломоносова, Дмитрия Менделеева, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Достоевского о чудесной гармонии вселенной, духовной жизни и душе человека, которую Бог создал предназначенной для вечности.

Вечер, посвященный памятной дате освящения Красного костела «Вы святую веру сохранили…», состоялся в библиотеке имени А. Мицкевича. Приветственное слово гостям библиотеки сказал епископ Казимир Великоселец. Представляя его, о. Владислав Завальнюк напомнил, что он построил семь храмов.

«Радость наполняет наши сердца, ибо мы росли во времена, когда храмы были закрыты. Я родился в Пружанском районе Брестской области. Когда мне было три года, костел закрыли, а ксендза забрали в тюрьму. Школьное воспитание, политинформации в армии — все было направлено против веры. Нас спасла вера родителей, домашний храм», — рассказал епископ.

Он вспомнил случай, когда генерал Шарль де Голль прилетел с визитом к Леонида Брежнева. Он сказал: «Я — католик и хочу в воскресенье посетить храм». В Москве в то время не нашлось католического священника. Генерал де Голль сел на самолет и улетел в Ленинград, чтобы присутствовать на святой мессы. О визите Шарля де Голля рассказал будущему епископу на реколлекциях ленинградский священник. «Даже президенты находят примеры веры и морали», — подытожил Его превосходительство.

Продолжила празднование поэтесса и руководитель минского литературно-музыкального объединения «Галактика» Екатерина Мешкова.

Документальная лента открыла интересные факты, связанные со строительством святыми.

В начале ХХ века в губернском Минске существовали только два костела. Инвестор святыни Эдвард Войниллович заказал проект польскому архитектору Томашу Пояздзерскому из Варшавы. Завершал строительство архитектор Генрих Гай. Материал на строительство костела был привезен из Ченстоховы, каждый кирпичик был завернут в бумагу.

Владислав Трипуз продолжил рассказ об истории костела Святых Симона и Елены, который пережил много драматических моментов.

21 ноября 1910 года был освящен костел Святого Симеона и Святой Елены, который стал самым большим в городе и быстро получил неофициальное название «Красный костел». Храм освятил священник Витольд Чачот. На торжество прибыл губернатор Яков Эрдели.

Много испытаний перенес костел в ХХ веке, но ему выпала важная роль стать центром духовной жизни Минска. В 1932 году храм был закрыт. В 1960-е годы храм хотели снести и на его месте построить современный кинотеатр.

В советские годы в храме находился Государственный польский театр БССР, позже в нем был создан Дом кино.

С 1989 г. священник Владислав Завальнюк вместе с верующими начал борьбу за возвращение народу католических святынь в Минске, восстановил и открыл католические приходы в Королищевичах, Червене, Смолевичах, Раубичах, Логойске, Коране, Негорелом и др.

Чтобы вернуть Красный костел, верующие проводили крестные шествия вокруг здания костела полтора года каждый вечер после работы, а в воскресенье — днем, при любой погоде возносили молитвы.

21 ноября 1990 года, в день 80-летия костела, святыня была возвращена прихожанам. В этот же день епископ Тадеуш Кондрусевич отслужил Святую Мессу в храме и благословил верующих в их духовной и физической работе по восстановлению храма.

Ведущий мероприятия подчеркнул, что с 1990-х годов храм стал центром духовной и культурной жизни столицы, его визитной карточкой. В нем ежедневно звучит родной белорусский язык, сохраняется духовное наследие предков. В библиотеке имени А. Мицкевича сохраняется 50.000 книг с произведениями национальной и мировой классики. Слова сердечной благодарности прозвучали в адрес настоятеля Красного костела ксендза-каноника Владислава Завальнюка, который с пастырской преданностью и искренним словом служит Богу и людям.

На мероприятии прозвучали стихи, посвященные Красному костелу, созданные Екатериной Мешковой, Эдуардом Граковичем, Олегом Жидовичем, Ириной Богданович.

“Засявае Хрыстос дабрынёй Беларусь,

Яе бачаць крыштальнай крыніцай”, — создала трогательные строки Екатерина Мешкова.

На вечере состоялась премьера песни, посвященной храму. В ней были высказаны чувства многих верующих:

«У нашым касцёле ты знойдзеш сяброў,

Пан Бог адкрывае ў сэрцах любоў,

Усіх навучае, каб добрымі былі,

І тое, што трэба старанна рабілі».

В мероприятии приняли участие представители минского литературно-музыкального объединения «Галактика»: поэтесса Екатерина Мешкова, певица и писательница Ирина Цуканова, музыкант и поэт Афанасий Ботяновский; ученые, поэты и писатели, друзья библиотеки имени Адама Мицкевича, участники детской артстудии «Неспядзенка» и участники музыкальной группы Медицинской Полонии Минска и Минской области.