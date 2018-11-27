Керченский кризис: что говорит международное право 27.11.2018, 8:35

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ФОТО: INTERFAX

Обстрел российскими кораблями украинских в Керченском проливе стал новой вехой в эскалации конфликта.

"Украина и Российская Федерация ... руководствуясь отношениями дружбы и сотрудничества между народами Украины и России, братскими связями между ними, сложившимися исторически... будучи убежденными в том, что все вопросы, касающиеся Азовского моря и Керченского пролива, должны решаться только мирными средствами совместно или по соглашению Украины и России... ".

Это слова из преамбулы Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года, сообщает dw.com.

Пафос этих слов сегодня кажется таким же абсурдным, как и контраст между реалиями и положениями многочисленных украинско-российских договоров. В параллельной - правовой - реальности торговые суда и военные корабли должны пользоваться в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства. Это черным по белому прописано в статье 2 вышеуказанного договора, под которым стоит подпись Владимира Путина.

Предыстория эскалации в Азовском море

Договор о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива ни одна из сторон до сих пор не денонсировала. Впрочем, уже в течение нескольких месяцев Москва демонстративно создает препятствия для торгового судоходства. Суда, следующие из украинских портов и в украинские порты, на несколько часов задерживаются российскими пограничниками для досмотра. Поэтому порты, торговцы и перевозчики несут значительные убытки.

В свою очередь, украинская сторона задержала в марте в Азовском море и впоследствии конфисковала зарегистрированное в Крыму рыболовецкое судно "Норд". В то же время, в ответ на наращивание присутствия военных кораблей России в Азовском море Киев принял решение передислоцировать из Одессы в Бердянск группу малых военных кораблей. Впервые несколько кораблей ВМС Украины беспрепятственно зашли в Азовское море в конце сентября. Впрочем, второй рейд украинских военных кораблей из Одессы в Азовское море завершился обстрелом со стороны российских пограничников и задержанием украинских военных.

Конфликт в Керченском проливе: на каком основании?

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя обстрел 25 ноября украинских кораблей в Керченском проливе, заявил, что Украина "нарушила ключевые положения международного права - не только морского, но и общего международного права, включая Устав ООН, включая конвенции по морскому праву 1982 года и другие международно-правовые инструменты, которые требуют от всех государств уважать суверенитет другого государства". ФСБ России заявляет, что украинские корабли "незаконно пересекли границу и вошли в территориальные воды". На заседании Совбеза ООН заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский объяснил силовое задержание кораблей тем, что "было подозрение, что они могли перевозить радикалов, которые угрожали взорвать Керченский мост".

Какие положения международного права, как утверждает Лавров, нарушила Украина, остается загадкой. Украинские корабли имели полное право пройти Керченский пролив, подтвердили в разговоре с DW не только украинские, но и международные и даже российские эксперты. И ключевым в этом вопросе является даже не упомянутый украинско-российский договор по Азовскому морю и Керченскому проливу от 2003 года, подписанный Путиным. И даже не вопрос "чей Крым".

"Чей Крым" - на этот раз об этом речь не идет

Как отмечает профессор мюнхенского Университета бундесвера Даниэль-Эразмус Хан (Daniel-Erasmus Khan), вопросы прохождения Керченского пролива регулируются так же, как и вопросы прохождения Босфора или любого другого пролива мира. "Согласно Конвенции по морскому праву от 1982 года, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив. Для этого не нужны никакие разрешения России", - отметил эксперт по международному праву в интервью DW.

С этой оценкой согласен и российский эксперт по морскому праву Михаил Войтенко. "Без всяких условностей можно сказать, что Украина не нарушала никаких правовых норм. В отличие от России", - констатировал обозреватель издания "Морской бюллетень".

И Украина, и Россия являются сторонами Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву. Согласно этой конвенции, корабли всех государств-участников могут транзитом проходить через любые проливы, используемые в международном судоходстве. Даниэль-Эразмус Хан указывает на два возможных ответа на блокирование Россией Керченского пролива. Первый - обращение в Международный трибунал ООН по морскому праву. "Однако рассмотрение споров в этой инстанции продолжается до 5 лет", - говорит Хан.

Вмешательство НАТО в конфликт в Азовском море?

Поэтому более действенной реакцией, по мнению немецкого профессора, будет ответ в координации со странами НАТО. "Пользуясь Конвенцией по морскому праву, российские военные корабли беспрепятственно проходят проливы, находящиеся под контролем НАТО, например Босфор. Если этот пролив закрыть для России, Черноморский флот будет недееспособен", - отметил Хан. Он считает это возможным инструментом давления на Москву, если Россия будет продолжать блокаду Азовского моря для украинских кораблей.

Очевидно, Киев рассчитывает на поддержку западных партнеров в этом конфликте. Президент Петр Порошенко утром 26 ноября провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В свою очередь, в открытом обращении на страницах немецкого издания Bild посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал Германию и другие страны ЕС направить на патрулирование в Черное и Азовское моря военные корабли, чтобы препятствовать эскалации ситуации.

Активизация ООН в конфликте

Уже на следующий день после вооруженного столкновения ситуация в Керченском проливе стала предметом рассмотрения на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН. Именно на Организацию Объединенных Наций возлагает надежды эксперт Международного центра перспективных исследований в Киеве Василий Филипчук. "Нужно попробовать квалифицировать действия России как агрессивные. После того, как Россия заблокирует две-три резолюции в Совете Безопасности ООН, вопрос Крыма можно будет вынести на Генассамблею", - отметил Филипчук в беседе с DW.

Эксперт указывает на то, что, в отличие от ситуации на Донбассе, в отношении которого есть резолюции ООН, ссылающиеся на мирное урегулирование конфликта в рамках минского процесса, по Крыму таких международных документов нет. Этот вакуум, отмечает Филипчук, развязывает руки России, которая в крымском вопросе игнорирует существующие международные нормы.