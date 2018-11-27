В Китае родились первые дети с намеренно измененным ДНК 8 27.11.2018, 9:07

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У них будет уникальный иммунитет.

Ученый Хе Цзянкуй из университета в Шэньчжэне объявил в понедельник в Гонконге о том, что на свет родились первые генно-модифицированные дети - девочки-близнецы, сообщает hronika.info.

По его словам ДНК девочек был изменен таким образом, чтобы они никогда не смогли заразиться ВИЧ - вирусом СПИДА.

Девочки, которым дали имена Лулу и Нана, родились несколько недель назад и отлично себя чувствуют.

Хе Цзянкуй живет в США, но по его словам был вынужден проводить свои эксперименты в Китае, так как в США запрещено редактировать гены человека. Подобные эксперименты также запрещены в Великобритании и многих других странах.

Критики генетической модификации заявляют, что подобные опыты не имеют никаких моральных и этических оправданий. И что опасные изменения в генах могут потом передаться потомкам.

По словам Цзянкуя всего в его эксперименте участвовали 11 эмбрионов, но удачно выносить и родить удалось лишь одну пару близнецов.

Он также заявил, что его цель состояла в том, чтобы не просто вылечить или предотвратить наследственное заболевание, но попытаться внедрить в ДНК детей те свойства, которые встречаются у некоторых людей из-за естественных мутаций - способность противостоять инфекции ВИЧ.

По словам ученого, родители, участвующие в эксперименте, отказываются раскрывать свою личность и хотят, чтобы их имена, место работы и должности оставались в секрете.

Для проведения эксперимента ученый и его команды нашли несколько пар, которые обратились в клинику для лечения бесплодия и желая забеременеть.

Редактирование генов произошло на одном из этапов Экстракорпорального оплодотворения. Сначала из спермы тщательно выбрали самые подходящие сперматозоиды, потом поместили один из них в яйцеклетку, чтобы началось развитие эмбриона.

Когда эмбриону было от трех до пяти дней, был применен метод CRISPR - уже широко известный метод генетического редактирования, при котором из последовательности генов удаляют ненужный ген. В данном случае был удален ген CCR5, который отвечает за предрасположенность к ВИЧ.

После этого эмбрионы были пересажены в матку матерей с их согласия. Из шести беременностей на свет в итоге появилась лишь одна пара близнецов.

"Я чувствую сильную ответственность и общество пусть само решает, что с этим (достижением) делать дальше", - заявил ученый, - "Но я должен был сделать это для примера того, что это возможно".

Во вторник в Гонконге открывается международная конференция по редактированию гена и выступление Хе Цзянкуя в полноценном виде состоится на ней. Но за день он решил рассказать о своем достижении журналистам и его интервью другие ученые тут же встретили с критикой.

"Это просто бессовестно. Эксперименты на людях аморальны и этически не оправданы", - заявил генетик Киран Мусунуру из университета Пенсильвании.

"Это слишком преждевременно", - также сомневается доктор Эрик Топол из Scripps Research Translational Institute в Калифорнии, - "Мы имеем дело с инструкцией по эксплуатации человека. Это слишком большое вмешательство".

"Если это правда, этот эксперимент чудовищен", - говорит профессор Джулиан Савулеску, директор центра Uehiro Centre for Practical Ethics Университета Оксфорда, - "Эти здоровые дети используются в качестве генетических морских свинок. Это генетическая Русская рулетка".

Но были у китайца и заступники. Известный генетик, профессор Джордж Черч из Гарвардского университета, защитил попытки редактирования гена для создания иммунитета для ВИЧ. По его словам ВИЧ это один из основных и растущих угроз для здоровья человечества и поэтому такое вмешательство оправданно.