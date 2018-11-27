Где в Украине вводится военное положение: карта 2 27.11.2018, 9:18

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Конституционные права жителей этих областей не будут ограничиваться, пока Россия не совершит наземную агрессию.

Верховная Рада проголосовала вечером 26 ноября за введение в 10 областях Украины военного положения.

Карту, на которой обозначены области, опубликовали "Крым.Реалии", сообщает apostrophe.ua.

Военное положение введено на 30 суток в десяти областях (Винницкая, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Николаевская, Запорожская, Киевская, Луганская, Донецкая), а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Конституционные права жителей этих областей не будут ограничиваться, пока Россия не совершит наземную агрессию. Военное положение вводится 28 ноября с девяти утра. Продлится оно до 27 декабря.

25 ноября Россия атаковала в Азовском море украинские корабли, которые переходили из порта Одессы в порт Мариуполя. По последним данным, в плен были взяты 24 украинских моряка. Полной информации о них пока что нет. Известна лишь часть фамилий. В частности, Россия взяла в плен командира катера "Бердянск" 31-летнего Романа Мокряка. До 2014 года он служил на единственной украинской подводной лодке "Запорожье" в Крыму, не изменил присяге и покинул полуостров после аннексии.