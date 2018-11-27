Белорусы в Кремниевой долине: как дочь лесничего заработала свой первый миллион 27.11.2018, 9:46

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Ничто не предвещало такой карьеры для ученицы сельской школы из Ракова.

Анна Василько говорит, что в детстве ничто не предвещало ее карьеры в сфере высоких технологий. Дочь лесничего, она росла в Ракове, в 30 километрах от Минска, а после школы и занятий музыкой проводила много времени на семейном огороде. После выпуска девушка поступила в БГУИР на инженерно-экономический факультет, на тот момент она мало знала о программировании и технологиях. За время обучения и жизни в столице поняла: самое интересное сейчас происходит в мире IT и она намерена в этом участвовать.

После окончания университета и работы в Беларуси у девушки появилась возможность попробовать свои силы в США. О жизни и работе в Кремниевой долине Анна согласилась рассказать tut.by.

Про переезд

— До переезда я успела поработать в компаниях BelHard и HTC в Минске, жизнь в Беларуси и IT-индустрия здесь казались мне знакомыми и понятными. Хотелось большего, опыта жизни в другой стране, новых возможностей.

— Я рассматривала варианты переезда в западную Европу, а мой муж Андрей целеустремленно работал над переездом именно в США. В 2011 году он получил предложение по работе. В течение пары недель мы получили визы (H1 и H4) и отправились в «новую жизнь» в легендарную Кремниевую долину, что под Сан- Франциско. Переезжать было довольно волнительно: мы никогда не были в США, то есть ехали в незнакомую страну. К тому же моя виза не давала мне права на работу, и мысль о том, что я не смогу реализоваться, пугала больше всего.

У главного офиса Google. Город Маунтин-Вью

— Поиск работы в США для меня начался с «прокачивания» технических навыков и английского языка. Требования и процесс собеседования очень отличался. Я набивала руку, решая задачи по алгоритмам программирования, и параллельно ходила на митапы, где училась бойко рассказывать о своем опыте на английском. На момент переезда я могла писать и понимать техническую документацию, неуверенно говорить, то есть разговорный уровень был еще слабенький. Я ходила на курсы, но больше всего помогала практика живого общения с носителями языка.

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Анна отправила резюме почти в сто компаний и проходила собеседования десятки раз. Со временем она поняла, лучший способ — это рекомендация от человека, который уже работает в организации. Это дает приоритет при найме, гарантию, что резюме рассмотрят. Кандидату все равно придется доказать, что он действительно подходит на позицию, но для работодателя он выглядит более привлекательно, потому что за него поручился кто-то изнутри.

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На вопрос о важности диплома при трудоустройстве Анна отвечает, что это однозначно помогает, если кандидат учился в университете с большой репутацией (например, в Стэнфорде или Гарварде). Про белорусские университеты в Долине не знают, поэтому белорусам быть замеченными на уровне резюме гораздо сложнее.

В день выхода компании на биржу

— Стандартная схема прохождения собеседования для программиста такова: пара телефонных интервью (включая технические) и если кандидат проходит, то его приглашают на «онсайт», в офис компании на целый день. Как правило происходит около пяти собеседований, кандидат решает технические задачи, пишет код на доске. В некоторых компаниях практикуется стадия, когда кандидат пишет код на ноутбуке и сразу показывает, как он работает.