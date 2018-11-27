«Самые большие проблемы с жильем — у обычных минчан» 27.11.2018, 9:59

Как Лукашенко обманул ожидания жителей столицы.

Совещания у Лукашенко по поводу развития стройотрасли ждали и строители, и те, кто мечтает о своем жилье. Людям хотелось услышать: с завтрашнего дня даем застройщикам участки, строим все больше, жилье с каждым годом становится все более доступным. А раз самая большая очередь нуждающихся — в Минске, наконец будем строить для минчан: за кольцевой, в городах-спутниках, но будем. Запустим наконец программу по поддержке индивидуального домостроения — не зря же накануне МАПИД показывал, какие замечательные коттеджи может строить. Однако в реальности мы услышали не совсем это, пишет Наталья Литовская в статье на сайте tut.by.

Что говорил и что имел в виду Лукашенко, можно понять по итоговому тексту, опубликованному на его официальном интернет-портале. Лейтмотивом прозвучало его мнение, что нужно разобраться наконец с жильем для многодетных.

А вот о минских семьях, которые ютятся по три поколения в одной квартире, о жителях коммуналок и общаг снова не говорили. Вместо этого было: «с общей очередью в целом разобрались, и количество всех нуждающихся в улучшении жилищных условий ежегодно снижается».

Статистика действительно такая. С очередью разобрались в большинстве регионов, где нет прироста населения и при этом активно работают домостроительные комбинаты. Но остался Минск, где официально нуждающихся в жилье — 200 тысяч семей, часть из них в очереди уже 20−30 лет. Да, и тут очередь не растет, но причины другие:

— часть очередников попросту не доживает до приглашения построиться, освободившиеся метры квартиры делятся на всех, и семья перестает считаться нуждающейся;

— семью из четырех человек в 43-метровой полуторке с проходной комнатой не поставят на очередь, ведь на каждого — больше 10 квадратных метров (такой жесткий норматив действует только в столице);

— люди, которые отучились в Минске и остались тут работать, должны 10 лет снимать жилье и покупать регистрацию — и только после 10 лет документально подтвержденной аренды жилья их могут поставить на очередь.

То есть в реальности семей, которые живут в условиях скученности, нехватки метров или в съемном жилье, гораздо больше, чем 200 тысяч. Это семьи работников столичных госпредприятий, сфер здравоохранения, образования, транспорта. Семьи с одним-двумя детьми. Они не нищие, но не могут накопить на отдельную квартиру. Им не полагается господдержка. Им не дадут кредит — недостаточно доходов. Именно они — та масса людей, которая заинтересована в том, чтобы квадратные метры стали доступнее.

Напомним, лет десять назад нам обещали, что станут под Минском выделять гектары под коттеджную застройку, где централизованно будут строиться коммуникации, типовые дома индустриальным способом. Бери обычный врач кредит, выбирай коттедж, заселяйся и, как европеец, всю жизнь потихоньку рассчитывайся с банком… Недавно эти надежды вновь воскрешали застройщики, презентовавшие индустриальные коттеджи. Они очень хотели бы, чтобы им не просто дали землю, но и помогли с коммуникациями. Без специальной программы поддержки от государства, без кредитов, построить полноценный бюджетный коттеджный поселок не сможет ни один застройщик — да и не строят, мы же видим.

Увы, программ таких никому на совещании не пообещали. Выход видят половинчатый: «пририсовать» новые улицы к старым коттеджным поселкам, «сажать» новую застройку на существующие коммуникации. Только вот и в старых коттеджных поселках с коммуникациями напряг. Например, можно по пальцам пересчитать деревни, где есть центральная канализация. Так вышло, что весь пригород столицы имеет одну гигантскую проблему с коммуникациями. Чтобы привести только Минский район в порядок, нужна сумма, сопоставимая с годовым бюджетом всей страны.

В общем, по итогам семинара можно сделать вывод: строительство жилья снова называют приоритетом, но как-то абстрактно. И опять забыли что-то пообещать сотням тысяч семей минчан, стоящим на очереди.