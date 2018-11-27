Евродепутат Ребекка Хармс призвала Германию отказаться от проекта «Северный поток–2» 2 27.11.2018, 10:05

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Ребекка Хармс

Ответом ЕС на военную агрессию России в Азовском море должны быть санкции.

Евродепутат от Германии, глава делегации Европарламента в парламентской ассамблее "Евронест" Ребекка Хармс выпустила заявление, посвященное военной эскалации в Азовском море. По мнению депутата, ЕС должен "быть готов ввести адресные, но жесткие санкции", a Германия должна отказаться от "Севернoго потока–2", сообщает корреспондент Charter97.org в Брюсселе.

Приводим полный текст заявления.

"Уже давно было очевидно, что российская "дипломатия канонерок" в Азовском море может привести к военной эскалации. ЕС и международное сообщество должны предпринять срочные меры для того, чтобы разрядить очень опасную ситуацию, и оказать давление на Кремль с целью немедленного освобождения всех украинских военнослужащих и возвращения захваченных украинских кораблей.

Блокада украинских портов и российская милитаризация в Черном море направлена против интересов и безопасности всего черноморского региона. Поэтому немедленно должно быть проведено заседание совета Россия-НАТО и страны НАТО должны прояснить вопрос своего присутствия в регионе.

Необходимо, чтобы мандат миссии наблюдателей ОБСЕ действовал на территории Азовского моря. ЕС и государства-члены ЕС должны быть готовы ввести адресные, но жесткие санкции, в ответ на нарушение международного права, и поддержать и защитить суверенитет и целостность Украины, в том числе и в Азовском море. На этом фоне я еще раз призываю правительство Германии отказаться от проекта Северный поток–2", - заявила Ребекка Хармс.