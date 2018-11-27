Кшиштоф Щерский: Необходимо усилить санкции против России 27.11.2018, 10:17

Кшиштоф Щерский

Фото: PAP

Кремль нарушил не только международное право, но и двусторонние соглашения.

Глава Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что захват Россией украинских кораблей является нарушением не только международного права, но и ее двусторонних соглашений с Украиной, сообщает «Радио Польша».

«Украинская сторона обратилась с просьбой созвать по этому делу как Совет безопасности ООН, так и Совет НАТО-Украина. Польша поддержала оба предложения. В связи с тем, что произошло, мы считаем, что необходимо рассмотреть и обсудить с союзниками усиление санкционного режима в отношении России», - сказал Кшиштоф Щерский.

Глава Канцелярии президента добавил, что лидеры Польши и Украины во время телефонных переговоров обсудили заявление Петра Порошенко о введении военного положения в Украине. Украинский президент заверил, что это чрезвычайная и временная мера, которая не повлияет на проведение в стране президентских и парламентских выборов.

Кшиштоф Щерский сказал, что, несмотря на ужесточение российско-украинского конфликта, Польша в безопасности. Однако, по его словам, регион был подвергнут еще одной попытке дестабилизации.

«Сегодня это не влияет непосредственно на безопасность Польши. Однако регион, конечно, вновь был подвержен попытке дестабилизации, был совершен акт насилия, сложилась ситуация, в которой было нарушено международное право и двустороннее соглашение, и гарантии, которые этот регион получает от мира, в сфере безопасности и стабильности», - добавил Кшиштоф Щерский.

Глава Канцелярии президента напомнил, что в связи с событиями на Азовском море состоится заседание Совета безопасности ООН и Совета НАТО-Украина.