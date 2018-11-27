Бизнесмен: Целые семьи ютятся в каморках 3 27.11.2018, 10:29

2,046

Социальная политика властей направлена против белорусов.

Лукашенко поставил перед правительством задачу к 2025 году довести ВВП Беларуси до 100 млрд долларов. Совмин рассчитывает, что в этом ему поможет малый и средний бизнес. Сами предприниматели пока особого оптимизма на этот счет не испытывают, пишет «Завтра твоей страны».

Эта цель выглядит амбициозной, учитывая, что по итогам 10 месяцев текущего года ВВП Беларуси составил всего около 50 млрд долларов. Речь идет фактически об удвоении ВВП. При этом темпы роста белорусской экономики пока очень скромные — в текущем году рост ВВП вряд ли превысит 3,7%, в предыдущем составил 2,4%, а в 2015-2016-м и вовсе демонстрировал падение.

Ставка на бизнес

Внешние факторы также особого оптимизма не вызывают – торговые и санкционные войны только усиливаются, падают цены на нефть, до конца не понятно, чем для Беларуси закончится эпопея с компенсацией за нефтяной маневр в России.

В этой ситуации правительство решило активно заняться развитием бизнеса. В октябре Совмин утвердил стратегию развития малого и среднего предпринимательства, в результате реализации которой планируется довести долю бизнеса в общем объеме валовой добавленной стоимости с нынешних 25 до 50% . Впрочем, похожие планы озвучивались и раньше.

— Государство не в первый раз поднимает вопрос о необходимости активизации предпринимательской деятельности. Происходило это, как правило, в периоды замедления экономики. Но как только ВВП вновь начинал расти, вопрос поддержки предпринимательства вновь отходил на второй план,— заявил на круглом столе, посвященном выполнению стратегии, организованном Минским союзом предпринимателей и работодателей экономист Александр Лученок.

Однако сейчас ситуация принципиально другая, считают эксперты. Чтобы достичь ВВП 100 млрд долларов к 2025 году, белорусская экономика должна расти ежегодно минимум на 7,5%. Правительство признало, что не сможет выполнить эту задачу при нынешнем темпе развития бизнеса.

При этом специалисты отмечают, что на этапе разработки стратегии многие предложения бизнеса встретили серьезное сопротивление госорганов. От различных ведомств было получено 106 замечаний.

— Пришлось искать компромисс. В результате часть положений стратегии были серьезно изменены, а некоторые и вовсе исчезли, — рассказывает заместитель директора Департамента по предпринимательству Минэкономики РБ Александр Калиновский.

Например, не прошло предложение по созданию должности бизнес-омбудсмена. Не будет и Национального агентства по поддержке бизнеса. Но, в целом, по словам Калиновского, самые важные положения в стратегию в конечном итоге вошли.

Стратегия — это основополагающий документ, в котором только определены направления, в которых нужно двигаться. Как эти положения и направления будут реализовываться на практике, остается под большим вопросом.

— Будут ли эти изменения воплощены в жизнь, как будет выглядеть дорожная карта — зависит от самих предпринимателей. Если мы проявим активность, будем вносить свои предложения, то получим то, что хотим или близко к тому. Если будем пассивными — получим то, как это видят в Минэкономики, — считает председатель Минского союза предпринимателей и работодателей Николай Ладутько.

Слабый стимул

Однако не все предприниматели разделяют оптимизм главы столичного бизнес-союза. Так председатель совета директоров ООО «Композитные конструкции» Андрей Бирюков считает, что от активности или пассивности бизнеса в переговорах с чиновниками сейчас мало что зависит.

— Сегодня достичь какого-то решения, если ты становишься в оппозицию власти невозможно. Мы постоянно проводим платформы, говорим о стратегии, но фактически за этим скрывается бездействие, — считает Бирюков.

По его словам, происходит это потому, что чиновники, предприниматели и простые люди имеют разные цели и интересы, и показатели роста ВВП совершенно не то, что способно их объединить и стимулировать к совместной благотворной работе.

— Людям нужна общая цель, национальная идея — тогда они действительно будут стараться изменить что-то к лучшему, а не отчитаться о проделанной работе, — уверен бизнесмен.

Такой общей целью, по его словам, может стать снижение пенсионного возраста, сокращение рабочей недели до 30 часов, реальное решение жилищного вопроса.

— Именно это важно для человека. И сегодня современные технологии могут решить эти задачи. Но вместо этого мы рассказываем друг другу сказки о том, что предпринимаются меры, стимулируется развитие. При этом пенсионный возраст повышается, около миллиона белорусов уехали за границу, практически никого, кроме пенсионеров, уже не осталось в сельской местности, а целые семьи ютятся в 50-ти метровых каморках, — говорит Бирюков.

Пока такое положение вещей будет сохраняться, серьезных изменений в белорусской экономике ждать не стоит, уверен бизнесмен.