РЭП потребует от ЕС санкций для лиц, нарушающих права и свободы белорусов 27.11.2018, 10:54

В Беларуси учащается практика нарушений фундаментальных прав человека.

Собрание Совета профсоюза РЭП, помимо избрания Зинаиды Михнюк исполняющим обязанности председателя, приняло заявление о важных шагах в борьбе за независимое профсоюзное движение в Беларуси на международном уровне, сообщает praca-by.info.

Заявление Совета Белорусского профсоюза работников РЭП

В Беларуси сохраняется и учащается практика нарушений фундаментальных прав человека. Участились задержания журналистов, блогеров, правозащитников, активных граждан. Идёт неприкрытое наступление на независимые СМИ.

«Дело профсоюзов», которое длилось более 12 месяцев, стало беспрецедентным по своим масштабам проявлением явного беззакония и безосновательного приговора в отношении лидеров профсоюза Геннадия Федынича и Игоря Комлика.

Комитет госконтроля, следственные органы, прокуратура и суды показали прямое игнорирование международных норм, которые ратифицировала Республика Беларусь. «Дело профсоюзов» политически мотивированно, не имеет ничего общего с законностью. Власть поставила задачу любыми способами нейтрализовать активность профсоюза по защите прав людей труда.

Мы выражаем протест действиям власти в отношении Белорусского профсоюза РЭП и его лидеров. Мы призываем гражданское общество, независимые профсоюзы, партии, движения и НГО объединиться в борьбе против беззакония в стране на всех уровнях.

Совет Белорусского профсоюза работников РЭП выступает со следующими инициативами:

• подать жалобу в МОТ, в том числе с предложением направить в Беларусь специальную комиссию по расследованиям нарушений прав профсоюзов и трудящихся;

• обратиться в соответствующие структуры Евросоюза с предложением ввести санкции к лицам, нарушающим права и свободы граждан Беларуси;

• обратиться в международный глобальный профсоюз IndustriALL с предложением провести работу со странами ЕС по неучастию в летних европейских легкоатлетических играх 2019 года в Минске в знак солидарности с жертвами репрессий за профсоюзную деятельность в Беларуси.

22.11.2018, Минск