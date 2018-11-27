Греть или не греть: Четыре веских довода за прогрев мотора и четыре против 3 27.11.2018, 10:42

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С наступлением зимы активизируются споры насчет правильной эксплуатации автомобиля при низких температурах.

Одни водители стараются хорошенько прогреть машину на холостых оборотах, пишет aif.by.

Другие же считают, что это лишняя процедура. Кто же из них прав?

Диапазон температур осенью и зимой в наших широтах – в пределах 20 градусов. Порой погода меняется скачкообразно и то, что нельзя делать при нуле градусов, оказывается необходимым в мороз. Рассмотрим сначала доводы против прогревания мотора.

Против:

- Загрязняет атмосферу вредными газами

Действительно, режим холостого хода считается самым токсичным. Работа мотора без нагрузки является причиной синтеза оксидов азота и иных токсичных выбросов. Именно для того, чтобы соответствовать стандартам Евро 5, автопроизводители отсекают режимы холостого хода с помощью системы «Старт-Стоп», выключающей мотор во время остановок. Естественно, эти же нормы предписывают прогревать машину не на холостом ходу, а во время движения.

- Мешает спать жильцам

Работающий двигатель не только плохо пахнет, но еще и создает неприятные акустические волны. Он, грубо говоря, тарахтит, в особенности на старой изношенной технике. А это вызывает недовольство людей, под чьими окнами заводится утром автомобиль. Самое неприятное, что при холодном пуске в выхлопной системе идут волны низкой частоты, благодаря которым в окрестных домах даже звенят стекла.

- Может грозить штрафом

Если кто-то увидит и зафиксирует этот процесс на видео, то владельцу могут прислать штраф. В последнее время охота на автомобилистов распространена среди пенсионеров и подростков. Существуют программы для мобильных смартфонов, с помощью которых можно снять и отправить видео в правоохранительные органы.

- Повышается расход топлива

Охранные электронные системы с дистанционным запуском помогают завести машину, не выходя из квартиры. Можно нажать на кнопку, и мотор начнет тарахтеть на морозе, обдавая кузов белыми парами. Порой проходит 20-25 минут, пока перед машиной не появится хозяин. Естественно такая процедура влечет повышенный расход топлива. В среднем на холостом ходу 2,0-литровый 4-цилиндровый холодный мотор тратит 1-1,2 литра бензина в час.

За:

Все перечисленные доводы справедливы для теплой погоды и межсезонья, когда температура воздуха не опускается ниже 5 градусов мороза. Но как быть, если ударили морозы? В этом случае есть четыре неопровержимых довода за прогревание мотора.

- Застывшее масло не успевает прокачиваться

Любое масло, даже синтетическое, имеет рабочий диапазон температур, в котором поддерживаются его заявленные характеристики. Если наступают холода и ударили морозы ниже 20 градусов, то масло 5W30 теряет вязкость. Оно рассчитано на работу от −25 до +25 градусов. При пограничных температурах масло густеет. Поэтому перед поездкой температуру масла необходимо поднять до рабочей.

- Насос должен прокачать масло через систему смазки

В современных двигателях и автоматических коробках передач установлены масляные насосы, помогающие циркуляции смазки. Масло работает и в гидротрансформаторе. Поэтому масло должно не только прогреться, но еще и прокачаться через сложные каналы, на что требуется время. Чем меньше нагрузок испытывают мотор и коробка во время холодного пуска морозной зимой, тем лучше.

- Коробка прогревается последней

До коробки передач тепло доходит в последнюю очередь. Если мотор имеет небольшой объем, то пройдет около 10 минут, пока важнейшие агрегаты перестанут испытывать масляное голодание и восстановят заявленную производителем работоспособность. Поэтому в морозы нужно обязательно дать машине подольше поработать на холостых оборотах.

- Неравномерное температурное расширение

Еще один враг автомобиля - неравномерное температурное расширение. При резком нагреве под большой нагрузкой детали, изготовленные из разных материалов, начинают по-разному увеличиваться в размерах. При вязком масле трущиеся поверхности испытывают дефицит смазки, масляная пленка пробивается, и начинается износ металла. Если сразу после холодного пуска ехать быстро, с частыми раскручиваниями мотора до 4-5 тысяч оборотов, то велик шанс повредить внутренние поверхности цилиндров. Появятся задиры. В общем, мотор не может в морозы ехать столь же хорошо, как при нуле градусов. Его необходимо прогреть, чтобы довести температуру охлаждающей жидкости и масла хотя бы до нуля.