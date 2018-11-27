Марсианский приговор 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

27.11.2018, 10:59

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А где же ваши космические корабли, Путин?

Новый разгром в космосе.

Очередное поражение системы, 20 лет обиравшей Россию, но утверждавшей, что догонит передовые страны.

Каков урожай после «золотого дождя» из нефтедолларов, пролившихся на Россию? Каковы итоги управления Путина? Что сделано в космосе?

Вот последняя точка для сравнения пройденного за 20 лет пути Соединенными Штатами и российским правящим коллективом.

Вчера ночью в прямом эфире на сайте НАСА любой желающий мог увидеть репортаж о посадке космического аппарата «ИнСайт» на Марс – очередной (девятой) американской исследовательской станции. Все прошло успешно.

А где же ваши космические корабли, Путин?

Вот они.

За день до вчерашнего американского успеха россияне могли прочитать об очередном российском космическом провале - новость о досрочном выходе из строя двух из трех спутников «Ресурс», предназначенных для зондирования Земли. Какой уже тут Марс!

Другие страны и континенты – США, Европа, может быть, Китай, будут осваивать и уже осваивают иные планеты, совершать захватывающие дух открытия. Как это было у Сатурна, Юпитера, Плутона. Как это скоро будет в окрестностях Солнца.

Вам же, российские граждане, обокравшая вас, прогнившая, лживая и злобная система власти в России уготовила другую судьбу – носиться с отрощенной крымской грыжей. Вот – ваш «космический горизонт».

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