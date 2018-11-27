Дмитрий Полиенко: Уже достали шнурки, а позже резко освободили 1 27.11.2018, 11:12

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Дмитрий Полиенко

Бывшего политзаключенного будут судить 6 декабря.

Вчера активистка Марина Насенко сообщила, что бывшего политзаключенного Дмитрия Полиенко задержали за то, что он перестал ходить на назначенные лекции после освобождения, пишет правозащитный центр «Весна».

Ранее Дмитрий рассказыва, что ему каждый день нужно ходить в РУВД на лекции до тех пор, пока он официально не трудоустроится и не принесет им документы.

С РОВД Заводского района Полиенко отвезли в Городской отдел милиции. Около 21 часа Дмитрия отпустили. Он рассказывает, что "вообще странно, что сегодня выпустили, так как уже забрали все вещи, достали шнурки и закрыли за решеткой. А позже почему-то резко отпустили". Также Дмитрий сообщает, что суд состоится 6 декабря.

Известно, что на него составили два протокола по 23.4 КоАП (неповиновение сотрудникам милиции). Дмитрий сообщает правозащитникам, что "в двух протоколах отрaжено одно и то же: что не ходил на лекции без уважительных причин и был уведомлен о последствиях".