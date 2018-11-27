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Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству

  • 27.11.2018, 11:22

Супруга президента США Дональда Трампа показала Белый дом, украшенный к Рождеству в духе патриотизма.

Первая леди США Мелания Трамп обнародовала в своем микроблоге в Twitter праздничное убранство Белого дома к Рождеству, пишет korrespondent.net.

В этом году резиденция главы государства украшена в стиле патриотизма. Убранство каждого помещения несет определенную смысловую нагрузку.

"Главными цветами Рождества в этом году стали красный, синий и золотой. При этом, каждый зал Белого дома украшен в своем стиле, который посвящен важным людям и датам в истории США", – сообщили в Белом доме.


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