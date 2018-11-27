«Рассказывали, что в Смолевичах чуть ли не коровы рядом с футбольным полем пасутся» 27.11.2018, 11:20

Борис Цыганков

На каком уровне находится инфраструктура чемпионата Беларуси.

Полузащитник минского "Торпедо" Борис Цыганков, окончивший академию московского "Спартака" и выигравший бронзовые медали юношеского чемпионата Европы, в интервью корреспонденту "Прессбола" Сергею Азаркевичу поделился мнением о первенстве Беларуси.

- Ожидания от переезда совпали с реальностью?

- Думал, будет лучше в плане инфраструктуры, а все оказалось гораздо сложнее. В этом плане прогадал. Непривычная предсезонка — один бег, мало работы с мячом. Пришлось перестраиваться. Плюс синтетика. Но потом погода наладилась, перешли на натуральные поля — стало проще. Ну и полагал, что уровень чемпионата будет повыше. А так где-то первая десятка ФНЛ...

- Самый памятный выезд?

- Все самое интересное я пропустил — не играл в гостях ни с БАТЭ, ни с брестским "Динамо". В Смолевичи тоже не ездил, но это скорее повезло — рассказывали, там чуть ли не коровы рядом с полем пасутся. А, еще на Кубок в Сморгони играли — тоже своеобразный городок.