Cергей Шнуров: Как прекрасно жить в Тюмени! 1 27.11.2018, 11:49

Cергей Шнуров

Фронтмен группы «Ленинград» иронизирует над рейтингом российских городов.

Об этом фронтмен российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал в Instagram

В Москве, конечно, боле-мене,

Но как прекрасно жить в Тюмени!

Почти, как в очень грозном Грозном!

Нет, я не вру это серьезно,

Да, без иронии, вот это,

Российская строчит газета.

И из столицы поезд мчится,

В Тюмень и в Грозный прут девицы,

Там качество и уровЕнь!

Мечта, - конечно же Тюмень,

Ну, а не выйдет, тогда в Грозном. «Организуйте-ка завоз нам!» Шустры девахи! Каковы!

Все валят валом из Москвы.

Не нужно больше им Италий.

Газет росийских не читали?