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Cергей Шнуров: Как прекрасно жить в Тюмени!

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  • 27.11.2018, 11:49
Cергей Шнуров

Фронтмен группы «Ленинград» иронизирует над рейтингом российских городов.

Об этом фронтмен российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал в Instagram

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В Москве, конечно, боле-мене, Но как прекрасно жить в Тюмени! Почти, как в очень грозном Грозном! Нет, я не вру это серьезно, Да, без иронии, вот это, Российская строчит газета. И из столицы поезд мчится, В Тюмень и в Грозный прут девицы, Там качество и уровЕнь! Мечта, - конечно же Тюмень, Ну, а не выйдет, тогда в Грозном. «Организуйте-ка завоз нам!» Шустры девахи! Каковы! Все валят валом из Москвы. Не нужно больше им Италий. Газет росийских не читали?

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

В Москве, конечно, боле-мене,

Но как прекрасно жить в Тюмени!

Почти, как в очень грозном Грозном!

Нет, я не вру это серьезно,

Да, без иронии, вот это,

Российская строчит газета.

И из столицы поезд мчится,

В Тюмень и в Грозный прут девицы,

Там качество и уровЕнь!

Мечта, - конечно же Тюмень,

Ну, а не выйдет, тогда в Грозном. «Организуйте-ка завоз нам!» Шустры девахи! Каковы!

Все валят валом из Москвы.

Не нужно больше им Италий.

Газет росийских не читали?


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