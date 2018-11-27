Cергей Шнуров: Как прекрасно жить в Тюмени!1
- 27.11.2018, 11:49
Фронтмен группы «Ленинград» иронизирует над рейтингом российских городов.
Об этом фронтмен российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал в Instagram
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В Москве, конечно, боле-мене, Но как прекрасно жить в Тюмени! Почти, как в очень грозном Грозном! Нет, я не вру это серьезно, Да, без иронии, вот это, Российская строчит газета. И из столицы поезд мчится, В Тюмень и в Грозный прут девицы, Там качество и уровЕнь! Мечта, - конечно же Тюмень, Ну, а не выйдет, тогда в Грозном. «Организуйте-ка завоз нам!» Шустры девахи! Каковы! Все валят валом из Москвы. Не нужно больше им Италий. Газет росийских не читали?
В Москве, конечно, боле-мене,
Но как прекрасно жить в Тюмени!
Почти, как в очень грозном Грозном!
Нет, я не вру это серьезно,
Да, без иронии, вот это,
Российская строчит газета.
И из столицы поезд мчится,
В Тюмень и в Грозный прут девицы,
Там качество и уровЕнь!
Мечта, - конечно же Тюмень,
Ну, а не выйдет, тогда в Грозном. «Организуйте-ка завоз нам!» Шустры девахи! Каковы!
Все валят валом из Москвы.
Не нужно больше им Италий.
Газет росийских не читали?