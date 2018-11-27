Победа профсоюза РЭП: Рабочий добился компенсации от нанимателя 27.11.2018, 11:59

Леонид Судаленко, Геннадий Литвинов и Валерий Путицкий возле здания суда г. Речица.

С помощью независимого профсоюза РЭП с предприятия взыскано 8 тысяч рублей морального вреда.

Суд Речицкого района 26 ноября вынес решение по иску о взыскании морального вреда с предприятия «Патико-Экспорт» в пользу бывшего работника Геннадия Литвинова, пишет гомельская «Весна».

49-летний житель Речицы искалечил руку на частном предприятии. Он обратился за правовой помощью в независимый профсоюз РЭП, который помог составить иск и представлял его интересы в суде.

За физические и нравственные страдания рабочий просил суд взыскать с частной лесопилки 10 тысяч рублей морального вреда. Судья Светлана Шурпо постановил взыскать 8 тысяч.

Правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко доволен исходом суда и считает, что сработала правовая аргументация профсоюза.

«Суд прислушался к нашим аргументам: человек понес и физические, и нравственные страдания. Ему оторвало пальцы на станке, он перенес две операции, сейчас имеет инвалидность, рука потеряла 50% трудоспособности. С таким увечьем трудно найти нормальную работу, создать семью — потому что нужен кормилец», — сказал Судаленко.

Он считает, что запрошенные 10 тысяч рублей — адекватная сумма, это 10 среднемесячных зарплат. «И мы убеждали суд, что это не бог весть какая сумма, не с потолка взята, а отвечает принципам разумности и справедливости», — отметил правовой инспектор.

Член совета профсоюза РЭП Андрей Стрижак пояснил, что в райцентрах, таких как Речица, пока достаточно небольшая практика взыскания морального вреда.

«Многие люди, а возможно, и судьи считают, что моральный вред — это что-то из американских сериалов. Пальцы отрезало? Ты мужик, потерпишь! А благодаря таким процессам нашему профсоюзу удается укоренять практику взыскания морального вреда. И судьи привыкают, что это — нормально. У нас есть надежда, что со временем суммы будут увеличиваться, так как стоимость жизни растет, соответственно людям надо больше денег, чтобы пережить негативные последствия травм или увольнений», — заявил Стрижак.

Житель Речицы искалечился на станке. Наниматель заявляет, что это не их работник

Это не первый суд, где профсоюз РЭП поддерживал Геннадия Литвинова. Первоначально, после травмы на лесопилке, начальство частной структуры отказалось от своего рабочего. Руководство ссылалось на то, что Литвинов не был документально оформлен, следовательно, травма получена не на производстве. Руководство лесопилки на суде замечало, что Литвинов «пришел с улицы» и самостоятельно встал за станок.

Профсоюз РЭП составил иск в суд на установление трудовых отношений. Суд встал на сторону искалеченного рабочего и обязал «Патико-Экспорт» заключить с истцом бессрочный трудовой договор и внести запись в трудовую книжку. Также суд вынес частное определение в адрес «Патико-Экспорт».

Бывший рабочий, по его словам, еле вырвал у предприятия компенсацию за пять месяцев больничного листа — 1300 рублей.