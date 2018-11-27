Военное положение в Украине: что ждет путешественников 27.11.2018, 12:07

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Пресс-служба международного аэропорта в Борисполе выступила с разъяснениями.

В Международном аэропорту Борисполь объяснили, что введение режима военного положения в 10 областях Украины не повлияет на мобильность населения и вылеты за границу. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

"По вопросу дальнейшего правового режима пересечения воздушной границы страны в аэропорту мы будем ориентироваться на решение внеочередного заседания Верховной Рады. Мы убеждены: данное решение не повлияет на мобильность населения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что аэропорт работает в штатном режиме.

В свою очередь, руководство аэропорта призвало журналистов "воздержаться от неосторожных и острых предположений по этому вопросу".

Вчера, 26 ноября, парламент Украины одобрил введение военного положения в регионах Украины, граничащих с РФ и Приднестровьем.