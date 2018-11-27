Почему забрать свои деньги у BelToll так трудно? 5 27.11.2018, 12:15

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Прошло уже пять лет с момента запуска системы.

Если следовать народной мудрости, то с BelToll крупным перевозчикам (да и всем, кто должен платить в Беларуси за дороги) предстояло сначала стерпеться, а потом слюбиться. Прошло уже пять лет с момента запуска системы, и порой кажется, что первый этап мы кое-как преодолели. Но частные ситуации "отматывают" всю историю отношений с системой платных дорог снова на исходные позиции, пишет abw.by.

Артур уверен, что из всех неприятностей на белорусских дорогах водителям большегрузных автомобилей прежде всего стоит опасаться BelToll, в частности, несрабатывающих порталов сбора платы за проезд. Даже если все бортовые устройства исправны. Его фирма хоть и работает на территории Беларуси, но зарегистрирована в Калининграде, поэтому выяснение причин произошедшего затрудняется и затягивается.

"У меня шли три автомобиля из России, - начинает свой рассказ Артур и тут же уточняет: - Мы работаем с процессинговой компанией "Е-100", она обеспечивает оплату дорог. У нас карточки привязаны к автомобилям, мы им кидаем на счет - и этими картами можно расплачиваться. Денег в том рейсе было достаточно. Первую рамку по трассе М1 два автомобиля нормально проехали, а у третьего рамка не сработала".

Возле аэропорта водителя уже ждали. Выбор был невелик: либо штрафстоянка, либо оплата штрафа, который формально не штраф даже, а "плата за пользование дорогами в увеличенном размере". Плата, как известно, немаленькая - 260 евро. Ругаться и что-то доказывать бесполезно, потому что автомобиль без денег никто не отпустит.

"Водитель имел деньги, поехал, заплатил в рублях. На ближайшей стоянке BelToll ему сказали, что с его бортовым устройством все в порядке, пишите, мол, заявление на возврат средств".

Но получить свои деньги обратно - настоящая эпопея, по словам Артура.

Фирма отправила на адрес Транспортной инспекции РБ претензию о возврате денежных средств. Спустя предусмотренные законом 30 дней пришел ответ, что нарушение отменено, уплаченные за него деньги могут быть возвращены.

Артур обращает особое внимание на то, что переписка посредством электронной почты вторую сторону почему-то не устраивает: претензии должны быть предъявлены непременно в письменном (бумажном) виде. Все это - трата времени: пока письмо дойдет до адресата, пока его рассмотрят, пока ответят…

Выяснилось, что уплаченные деньги готовы вернуть хоть сейчас, но не хватает реквизитов, которые нужно прислать опять-таки посредством бумажного письма.

Артур реквизиты отправил, но его снова озадачили: указанных реквизитов, дескать, не хватает, нужен еще номер корреспондентского счета в системе IBAN.

Мужчина отправил нужные данные, но следующим этапом было письмо, что счет якобы закрыт, нужны другие данные.

"Сумма там не такая существенная, - говорит Артур, - но поражает само отношение. Мы работаем по АвтоКАСКО со страховой компанией из Беларуси, нам они платят по этим же первым реквизитам без каких-либо вопросов. Потому что люди хотят платить. А когда желания нет, то и с оплатой проблемы".

Статья расходов на платные дороги у компании Артура довольно приличная: "Проехать в Беларусь в одну сторону стоит где-то 100 евро. Как мы работаем, машина проходит примерно 4 раза в месяц. У нас не сильно большой парк - 11 машин, грубо говоря, получается примерно 5000 евро".

Но это "чистый" расход, а с регулярной "увеличенной платой" цифры совсем другие.

"По платным белорусским дорогам ездят поляки, чехи, которые всей этой ерундой заниматься не будут. Они заплатили штраф - и забыли о нем. То есть постановление выписали, а дальше кто вернет, кто не вернет - двойной профит. Вы представьте, сколько денег можно собрать!"

С проблемой несрабатывающих рамок неоднократно сталкивался и наш читатель Николай (имя изменено), настоявший на полной анонимности. Компания, которой он владеет, - крупный международный перевозчик. По словам Николая, его водители тоже неоднократно "попадали" на несрабатывающие рамки (при этом с бортовыми устройствами, как показывали проверки, все было нормально), однако с возвратом средств особых проблем не было. Досадно было от траты времени на все это, но и только.

"Если эти рамки постоянно не срабатывают, неужели так тяжело установить исправное оборудование?" - недоумевает мужчина.

Оператор BelToll: оборудование исправно!

Мы связались с оператором BelToll ИООО "Капш Телематик Сервисиз" и попросили прояснить некоторые моменты, в частности, прокомментировать проблему несрабатывающих рамок, на которые постоянно жалуются водители.

- Какой процент отмененных нарушений от общего их числа, в частности, по причине несрабатывающих рамок?

- Нет такого понятия, как "несрабатывающая рамка". В подавляющем большинстве случаев оператор имеет дело с нарушением пользователем порядка технологической эксплуатации устройства электронной оплаты. Тем не менее каждый случай пользователя должен разбираться отдельно, принимая во внимание все обстоятельства. Не имея достаточной для проведения расследования информации о пользователе, регистрационном знаке его транспортного средства, оператор не может комментировать и делать предположения.

Тем не менее необходимо еще раз пояснить, что для успешного прохождения транзакции оплаты помимо работы станции сбора оплаты необходимо следование пользователя требованиям порядка эксплуатации УЭО.

Оборудование станции может требовать обслуживания программно-аппаратных средств, при этом работы выполняются с минимальным прерыванием функций взимания и контроля за взиманием оплаты. Встроенные алгоритмы проверки работы функции взимания платы исключают формирование нарушений при проведении работ. В большинстве случаев при рассмотрении обращений пользователей помимо подтверждения штатной работы станции и наличия успешных транзакций других пользователей материалы фотофиксации подтверждают либо отсутствие УЭО, установленного согласно руководству пользователя, либо нарушение правил установки.

Станция выполняет две функции: взимание платы и контроль за взиманием платы. Взимание платы отвечает за списание денежных средств с УЭО, контроль за взиманием платы проверяет факт и полноту внесения оплаты для ТС, имеющих обязательства по оплате. Технически станция не может фиксировать нарушения при неисправности функции взимания платы.

- Как оборудование поддерживается в рабочем состоянии?

- Оператор системы BelToll обеспечивает бесперебойную работу станций сбора платы в соответствии с утвержденными техническими регламентами. Это обеспечивается процессами планового обслуживания и процессами мониторинга работы ЕТС-системы и процессами, направленными на устранение неисправностей оборудования, которые выполняются в режиме 24/7.

Кроме процессов контроля работы оборудования оператором в отношении ЕТС-системы независимым экспертом выполняется непрерывный процесс оценки эффективности системы сбора оплаты, который на ежемесячной и ежеквартальной основе подтверждает надежную и стабильную работу станций по сбору оплаты.

- Когда оно последний раз обновлялось?

- Станции работают в штатном режиме. Используемое оборудование для станций изготовлено по индустриальным стандартам, имеет высокие показатели наработки на отказ, длительный срок службы и показывает высокую надежность. Срок службы компонентов регламентируется поставщиком ЕТС-системы на основании процесса жизненного цикла оборудования.

Мы также связались с Транспортной инспекцией Министерства транспорта и коммуникаций и выяснили, что да, действительно, Транспортная инспекция работает только с бумажной корреспонденцией:

- Возврат денежных средств в данном случае - это вопрос бухгалтерской плоскости и связан с возвратом средств с бюджетного счета и с документами, которые нужно предоставить для осуществления этого возврата.

При этом распечатка письма, даже если там стоит печать и подпись ответственного лица, ведущего переписку, не подойдет: нужны только фирменный бланк и оригинальная печать.

- Все документы мы должны предоставлять вышестоящим организациям, и возможно, именно из-за этого бухгалтерия не принимает к возврату отсканированные документы. Если кто-то пишет, мол, я такой-то, нарушение отменено, хочу вернуть свои деньги, мы ходатайствуем перед бухгалтерией осуществить данному пользователю возврат. И здесь начинается интересная ситуация. Порой пользователь забывает указать какой-то транзитный банк или расчетный счет - и тогда переписка может затянуться. Для удобства пользователей у нас на сайте есть раздел с формами заявлений на возврат денежных средств. Вероятность возврата - 99 процентов.

- А что входит в 1 процент?

- Есть еще такая ситуация, последнее время она перестала быть характерной: по возврату в Польшу были случаи, когда банки Республики Польша по какой-то причине не принимали денежные средства.

- И что тогда происходит с этими деньгами?

- Нам бухгалтерия предоставляет данные, что данному пользователю денежные средства не удалось отправить. Мы пишем пользователю письмо, что он должен либо сменить банк, либо попробовать предоставить счет из другого банка.

- Заявляют ли о возврате средств клиенты системы BelToll, зарегистрированные за пределами РБ, и как часто? Те же поляки, россияне, чехи?..

- Ежедневно. Их не так много - два-три.

- Сколько времени, как правило, занимает возврат средств?

- Фактически денежные средства идут с расчетного счета Министерства финансов до получателя 2-3 банковских дня. Но предварительно существует процедура подготовки, которая тоже может занять несколько дней. Максимальный срок - 2 недели.

Также нам сообщили, что многое зависит от того, как именно и в какой валюте пользователь вносит увеличенную оплату за пользование дорогами, так как по закону возврат денежных средств должен осуществляться в той же валюте, в которой они были внесены. Если человек заплатил частично рублями и частично долларами или евро, он получит обратно ровно такую же сумму в рублях, долларах и евро. Более того, он должен будет предоставить такое количество банковских счетов, в скольких видах валюты он оплачивал нарушение. Поэтому Транспортная инспекция настоятельно просит по возможности вносить оплату с банковской карты и в одной валюте.