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Один из ближайших помощников Трампа покидает Белый дом

  • 27.11.2018, 12:42
Джордан Карем
Архивное фото AP

После промежуточных выборов в Конгресс в администрации президента США происходят кадровые перестановки.

Джордан Карем, служивший личным помощником Трампа и руководителем работы Овального кабинета с марта этого года, покинет администрацию. Он взял на себя роли давних помощников Трампа Джона Макэнти и Кита Шиллера, сообщает «Голос Америки».

Карем одним из первых вступил в ряды предвыборного штаба Трампа и был одним из последних оставшихся преданных помощников президента в Западном крыле.

После ноябрьских промежуточных выборов в Белом доме ожидаются и другие кадровые перестановки. Администрация Трампа продолжает ставить рекорды по темпам ротации кадров.

Трамп в своем заявлении высоко оценил преданность Карема, добавив: «Я уверен, что в будущем он сделает много замечательного».


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