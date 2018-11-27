Один из ближайших помощников Трампа покидает Белый дом 27.11.2018, 12:42

Джордан Карем

Архивное фото AP

После промежуточных выборов в Конгресс в администрации президента США происходят кадровые перестановки.

Джордан Карем, служивший личным помощником Трампа и руководителем работы Овального кабинета с марта этого года, покинет администрацию. Он взял на себя роли давних помощников Трампа Джона Макэнти и Кита Шиллера, сообщает «Голос Америки».

Карем одним из первых вступил в ряды предвыборного штаба Трампа и был одним из последних оставшихся преданных помощников президента в Западном крыле.

После ноябрьских промежуточных выборов в Белом доме ожидаются и другие кадровые перестановки. Администрация Трампа продолжает ставить рекорды по темпам ротации кадров.

Трамп в своем заявлении высоко оценил преданность Карема, добавив: «Я уверен, что в будущем он сделает много замечательного».