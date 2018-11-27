Гродненская молодежь о новых правилах комментирования в интернете: Дичь редкостная 4 27.11.2018, 12:50

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Мы все ближе к Северной Корее и ее порядкам.

С 1 декабря интернет-комментаторы, чтобы высказаться на белорусских сайтах, должны будут сначала подтвердить свою личность через смс-регистрацию. Оставить мнение на ту или иную тему можно будет только после получения кода на мобильный телефон. Порядок идентификации личности в Сети уже утвержден. Сайт Гродно 015.by узнал, что думает об этом гродненская молодежь — самые активные пользователи интернета.

Роман, 20 лет, преподаватель музыки в детской школе:

«Это нарушение моих прав и свобод. Интернет должен быть свободным и, конечно, анонимным, насколько это возможно. Теперь что ли, если я напишу какую-то критику или что-то в этом роде, у меня могут быть проблемы и дядя в форме будет ждать? Зачем так жить? Я думаю, это не пустят в ход. Кое-кому скоро нужны будут рейтинги, расслабьтесь».

Иван, 29 лет, руководитель фирмы:

«Я считаю, что это нормально в нашем государстве. Я не удивлен. Вместо того, чтобы как следует заниматься экономикой, только ерундой страдают».

Вадим, 21 год, спортивный инструктор в тренажерном зале:

«Как по мне, дичь редкостная. Это неправильно. К примеру, вчера друг прошел аутентификацию через смс, вычислили по номеру его данные в соцсетях и хотели взломать. А у него 3 бизнес-аккаунта к мобильному номеру привязаны».

Максим, 27 лет, технический руководитель предприятия:

«Это движение к ситуации, когда тебя садят в тюрьму за смешную картинку. В то время, как на дворе 2018 год, и космические аппараты садятся на поверхность Марса. Учите английский, в нашей стране еще долго ничего хорошего не будет».

Ника, 26 лет, косметолог в салоне красоты:

«Весьма предсказуемо, если за эту смс-идентификацию будут еще и деньги брать. Тогда, думаю, мало кто станет свободно высказывать свое мнение, а это уже пахнет нарушением прав человека. В любом случае, всегда будут те, кто не согласен с чем-то. Избавиться от негатива интернет-троллей, если преследуется именно эта цель, все равно не получится. Кто хотел, тот будет поливать грязью. Мы и так все были под колпаком».

Сергей, 30 лет, повар в городском ресторане

«Я считаю, что это еще один шаг в бездну. Мы всё ближе к Северной Корее и её порядкам. Судя по описанию, теперь из-за неугодного кому-либо комментария нас могут сдать с потрохами «комунадо». Сиди и жди гостей, что называется, потому что не угадаешь, кому что не понравится. 21 век на дворе, а в стране посреди Европы затыкают рты в Интернете. Это полный бред, пока даже не представляю, как с 1 декабря вести себя в Сети. Хоть ты вообще не комментируй больше».

А что думаете по этому поводу вы?