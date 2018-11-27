Госдеп США осудил агрессию РФ в Керченском проливе 27.11.2018, 11:15

Госдепартамент призвал Порошенко и Путина к прямым переговорам.

США осуждают действия России в отношении Военно-морских сил Украины в Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте ведомства 26 ноября, сообщает gordonua.com.

Помпео подчеркнул, что ситуация представляет собой "опасную эскалацию и нарушение международного права".

"Соединенные Штаты осуждают эти агрессивные действия России. Мы призываем РФ вернуть Украине суда и освободить задержанных членов экипажа, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Мы призываем обе стороны проявлять сдержанность и соблюдать международные обязательства и договоры. Мы призываем президентов Порошенко и Путина напрямую участвовать в урегулировании этой ситуации. В связи с этим мы вновь подтверждаем нашу поддержку формата "нормандской четверки", – сказано в заявлении.

Также отмечается, что США не признают аннексию украинского Крыма Россией.

25 ноября РФ захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море. По кораблям открывали огонь. По данным ВМС Украины, трое украинских военнослужащих получили ранения.

По словам начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко, всего на захваченных кораблях было 23 военных. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявляла, что российские пограничники задержали 24 украинских моряка.

СМИ опубликовали фамилии 22 захваченных РФ украинских моряков.

В связи с обострением ситуации 26 ноября Верховная Рада поддержала указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях Украины. Документом предусмотрено ввести особый режим на 30 суток с 9.00 28 ноября 2018 года до 9.00 27 декабря 2018 года в Винницкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

В нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России – ведутся переговоры по урегулированию конфликта. Главы государств нормандского формата (Украина, Россия, Франция, Германия) встречались последний раз 19 октября 2016 года в Берлине. Тогда стороны договорились утвердить основу дорожной карты по реализации Минских соглашений.