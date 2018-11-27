Лявон Вольский выпустил клип на песню из нового альбома 27.11.2018, 13:11

В качестве благодарности за поддержку проекта можно получить разнообразные призы.

Лявон Вольский выпустил клип на песню «Зніклыя людзі» из нового альбома «Гравітацыя», который должен стать финальным в трилогии, начатой дисками «Грамадазнаўства» (2014) и «Псіхасаматыка» (2016). Видео снял режиссер Артем Лобач, сообщает onliner.by.

— Песня была написана год назад. Она про определенный этап в жизни, когда постепенно уходят друзья, знакомые, родные. Какие-то моменты напоминают о них — места, вещи, слова, музыка — а их уже нет. И чем дальше, тем больше такого, — рассказывает Лявон Вольский.

Десять дней назад музыкант начал краудфандинг на альбом «Гравітыцыя», который должен стать финальным в трилогии, начатой дисками «Грамадазнаўства» (2014) и «Псіхасаматыка» (2016). Уже собрано 30% от необходимой суммы.

В качестве благодарности за поддержку проекта можно получить разнообразные лоты: от дисков и атрибутики до живописи и живого концерта Лявона Вольского. Ознакомиться с лотами и поучаствовать в краудфандинге можно здесь.