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Лявон Вольский выпустил клип на песню из нового альбома

  • 27.11.2018, 13:11

В качестве благодарности за поддержку проекта можно получить разнообразные призы.

Лявон Вольский выпустил клип на песню «Зніклыя людзі» из нового альбома «Гравітацыя», который должен стать финальным в трилогии, начатой дисками «Грамадазнаўства» (2014) и «Псіхасаматыка» (2016). Видео снял режиссер Артем Лобач, сообщает onliner.by.

— Песня была написана год назад. Она про определенный этап в жизни, когда постепенно уходят друзья, знакомые, родные. Какие-то моменты напоминают о них — места, вещи, слова, музыка — а их уже нет. И чем дальше, тем больше такого, — рассказывает Лявон Вольский.

Десять дней назад музыкант начал краудфандинг на альбом «Гравітыцыя», который должен стать финальным в трилогии, начатой дисками «Грамадазнаўства» (2014) и «Псіхасаматыка» (2016). Уже собрано 30% от необходимой суммы.

В качестве благодарности за поддержку проекта можно получить разнообразные лоты: от дисков и атрибутики до живописи и живого концерта Лявона Вольского. Ознакомиться с лотами и поучаствовать в краудфандинге можно здесь.


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