Оплатят ли два больничных, если работаешь на двух работах? 27.11.2018, 13:16

Фото: Aif.by

Сколько заплатят за больничный с ребенком и сколько денег можно потерять, если не прийти к врачу в назначенный день.

Пособие по временной нетрудоспособности положено только тем, кто официально работает и за кого наниматель платит взносы в бюджет ФСЗН (или же тому, кто платит взносы сам, если работает на себя), пишет kp.by.

Сумма больничного работнику зависит от его зарплаты за предыдущие полгода.

- Пособие по временной нетрудоспособности назначается в размере 80% среднедневного заработка за первые 12 календарных дней нетрудоспособности и в размере 100% среднедневного заработка за последующие календарные дни нетрудоспособности, - объясняют в ФСЗН.

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Представим, что в предыдущие полгода ваша зарплата составляла 1000 рублей в месяц. В октябре вы ушли на больничный на пять дней - с 10 по 15 число. Чтобы определиться с размером пособия, бухгалтер сначала рассчитает вашу среднедневную зарплату за предыдущие полгода (с апреля по сентябрь). Для этого нужно сложить ваш заработок за эти шесть месяцев и разделить на количество дней в них (за исключением тех дней, когда вы освобождались от работы - например, были в отпуске). 80% получившегося среднедневного заработка нужно умножить на количество дней больничного. Это и будет ваше пособие. В примере это 131 руб. 15 коп.

Если же вы провели на больничном, скажем, 20 дней, то из них по такой же схеме посчитают первые 12. За остальные 8 дней вы получите все 100% своего среднедневного заработка. Общая сумма больничного в этом случае составит 577 руб. 5 коп.

А как посчитают больничный тем, кто проработал меньше полугода?

Тем, кто пока еще не успел накопить шесть месяцев страхового стажа (то есть работы с уплатой взносов), болеть, прямо скажем, невыгодно. В этом случае больничный зависит не от вашей зарплаты, а от бюджета прожиточного минимума.

- Тем, кто уплачивал взносы в общей сложности менее шести месяцев до возникновения права на пособия, они назначаются в минимальном размере - 50% процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения за два последних квартала относительно каждого календарного месяца освобождения от работы, - говорят в ФСЗН.

Исключение - молодые специалисты (те, кто работает по распределению). Вне зависимости от продолжительности страхового стажа больничный им посчитают исходя из их зарплаты.

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Вы устроились на свою первую работу, проработали четыре месяца - и заболели. Больничный выдали на пять дней - с 15 по 19 октября. Поскольку страховые взносы за вас платили менее полугода, пособие будет минимальным. В октябре, когда вы болели, бюджет прожиточного минимума составлял 213 руб. 67 коп. Соответственно, 50% от этой суммы (106 руб. 84 коп.) нужно поделить на количество дней в месяце (в октябре - 31) и умножить на количество дней болезни (5). Ваш больничный - 17 руб. 23 коп.

У меня заболел ребенок, пришлось взять больничный. Как его оплатят?

Если ребенку меньше 14 лет, и он лечится дома, на больничном с ним получится провести не больше 14 дней. Если в больнице, то больничный могут оформить на весь проведенный там срок. Это касается ухода не только за ребенком до 14 лет, но и ребенком-инвалидом до 18. При этом за детский больничный заплатят больше, чем за взрослый.

- Пособие по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком назначается в размере 100% среднедневного заработка за календарные дни, удостоверенные листком нетрудоспособности, - объясняют в ФСЗН.

Получается, что в зарплате вы в этом случае ничего не потеряете. Но тем, у кого есть меньше шести месяцев страхового стажа, пособие посчитают исходя из половины бюджета прожиточного минимума, а не из зарплаты.

Я заболел, но сейчас нигде не работаю. Оплатят ли мне больничный?

- Неработающим гражданам пособие по временной нетрудоспособности не назначается, - уточняют в ФСЗН. - Исключение - те, у кого в течение 30 дней после прекращения трудового договора по уважительным причинам наступила временная нетрудоспособность продолжительностью более 30 календарных дней. Если такой человек не получает пенсию, то ему в порядке исключения назначается пособие по временной нетрудоспособности.

Иными словами, если у вас, например, закончился контракт и в течение 30 дней после этого вы заболели и провели на больничном больше 30 дней, то его вам оплатят по прежнему месту работы. Решение об этом принимает комиссия по назначению пособий областных или Минского городского управлений ФСЗН.

На больничном я забыл прийти к врачу в назначенный день. Оплатят ли мне его?

Увы, из-за нарушения режима можно потерять в деньгах. В такой ситуации вам будут платить только половину положенного пособия, начиная с того дня, когда вы режим нарушили, и до того дня, который определит комиссия по назначению пособий нанимателя. А тот день, когда из-за неявки к врачу у вас не было освобождения от работы к врачу, не оплатят вообще.

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Вы ушли на больничный на 20 дней - с 11 по 30 октября. При этом 15 октября вы должны были прийти на прием к врачу, но не пришли ни тогда, ни на следующий день. В итоге за 16 октября вам ничего не заплатят, потому что на этот день у вас не было освобождения от работы. Вдобавок комиссия по назначению пособий нанимателя решила, что за 15, 17 и 18 октября вам заплатят половину положенного пособия (фактически, 40% от среднедневного заработка).

Итого, если бы вы не нарушали режим, то при зарплате в 1000 рублей за такой больничный вам заплатили бы 577 руб. 5 коп. Но из-за нарушения вы получили бы только 511 руб. 47 коп. Так что всего один прогулянный визит к врачу обошелся бы в 65 руб. 58 коп.!

Я работаю на двух работах. Может быть, мне оплатят два больничных?

- Пособия по временной нетрудоспособности назначаются по каждому месту работы, - подтверждают специалисты ФСЗН.

Если у вас два места работы, то и больничных нужно оформить тоже два - по одному на каждое. Одним больничным можно обойтись, если вы работаете по внутреннему совместительству (то есть по двум трудовым договорам в одной организации). На каждой из работ пособие рассчитают исходя из той зарплаты, которую вы на ней получали шесть предшествующих месяцев.

Как оплатят больничный тем, кто работает по договору подряда?

Как и тем, кто работает по трудовому договору: за первые 12 календарных дней больничного вы получите 80% своего среднедневного вознаграждения, за последующие - 100%. Но посчитают его по-другому.

- Тем, кто выполняет работы по договору подряда, пособие по временной нетрудоспособности исчисляется из размера среднедневного вознаграждения, выплаченного по этому договору до того дня, с которого выдан листок нетрудоспособности, - объясняют в ФСЗН. - Если вознаграждение по договору подряда еще не выплачивалось, то пособие исчислят из размера первого вознаграждения, которое будет выплачено после того, как возникло право на пособие.

Получается, если до ухода на больничный вы, например, проработали по договору подряда 20 дней и вам за них заплатили 500 рублей, то среднедневное вознаграждение, из которого посчитают больничный, составит 25 рублей (делим полученную сумму на количество дней). Разумеется, пособие положено только тем, за кого платят взносы. И если вы не успели наработать шесть месяцев страхового стажа, больничный посчитают по минимальной ставке.

Учитывают ли для расчета больничных премии и надбавки?

- В заработок для исчисления пособий по временной нетрудоспособности включаются виды оплаты труда, на которые начисляются взносы. Зарплата, надбавки и доплаты к ней включаются в заработок того месяца, за который они начислены. Премии и иные выплаты включаются в заработок за тот месяц, в котором они выплачены, - объясняют эксперты.

Есть два нюанса, которые могут немного повлиять на то, какое пособие вы получите. Во-первых, в сумму для расчета больничных не входят единовременные выплаты. К ним относятся, например, материальная помощь к отпуску, бонус по итогам года и так далее. А во-вторых, если в том месяце, когда вам выплатили премию, отработали не все положенное по графику время (например, взяли отпуск), то и для расчета больничного возьмут не всю премию целиком, а только пропорционально отработанному времени.

Как оплатят больничный ипэшнику?

Если индивидуальный предприниматель оформил больничный в 2018 году, то для расчета пособия возьмут доход за 2017 год, с которого он заплатил взносы. Так что если ипэшник платит минимальные взносы, то и пособие у него будет небольшим. Чтобы получить среднедневной доход, сумму дохода разделят на количество календарных дней в прошлом году (если предприниматель работал и являлся плательщиком взносов весь год). А дальше расчет будет стандартным.

Чтобы получить пособие, ипэшнику нужно представить больничный в отдел ФСЗН, где он стоит на учете в качестве плательщика взносов.