Кто купит бывший секретный объект в Беловежской Пуще? 27.11.2018, 13:31

Фото: meridian28.com

МЧС выставило на продажу бывший принимающий радиоцентр «Рубрика».

Он находится в окрестностях Беловежской пущи в Каменецком районе. Был построен и введен в эксплуатацию в начале 70-х годов прошлого века. Состоял из двух подземных радиоцентров - принимающего и передающего. Во времена холодной войны с помощью этого радиоцентра осуществлялась связь с подразделениями советских вооруженных сил на западном направлении. После распада СССР узел пришел в запустение. В самом начале 2000-х принимающий радиоцентр передали для реорганизации в штаб гражданской обороны, а передающий разворовали охотники за металлом.

Как сообщает «Вечерний Брест», после передачи спасателям объект не использовался, поэтому было принято решение выставить его на продажу.

«Сам по себе объект очень интересный. Таких в Советском Союзе было всего четыре. Он уходит на три этажа в землю», - рассказал официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов. По его словам, остаточная стоимость объекта - 206 тысяч белорусских рублей или в районе 100 тысяч долларов. Если судить по фото, то как-то сомнительно, что оно того стоит.