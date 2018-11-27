Василий Грицак: Во время нападения в Черном море тяжело ранен офицер СБУ 27.11.2018, 13:53

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Василий Грицак

Фото: UNIAN

Глава СБУ сообщил, что на украинских кораблях были сотрудники контрразведки.

В Службе безопасности Украины подтвердили, что на захваченных Россией кораблях были их сотрудники, которые "выполняли свои задачи", сообщает liga.net.

На захваченных Россией кораблях ВМС Украины в Керченском проливе были сотрудники военной контрразведки СБУ. Это подтвердил глава Службы Василий Грицак.

Офицеры СБУ выполняли служебные задачи, как это и предусмотрено законом.

Как уточнил Грицак, один из офицеров получил тяжелое ранение.

"Удивление" отдельных официальных лиц РФ относительно присутствия сотрудников СБУ на борту кораблей совсем не говорит о том, что такой практики нет в органах контрразведки страны-агрессора", - подчеркивают в СБУ.

В Службе отметили, что в рамках своей компетенции принимают все возможные меры для освобождения пленных.