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Василий Грицак: Во время нападения в Черном море тяжело ранен офицер СБУ

  • 27.11.2018, 13:53
  • 2,673
Василий Грицак
Фото: UNIAN

Глава СБУ сообщил, что на украинских кораблях были сотрудники контрразведки.

В Службе безопасности Украины подтвердили, что на захваченных Россией кораблях были их сотрудники, которые "выполняли свои задачи", сообщает liga.net.

На захваченных Россией кораблях ВМС Украины в Керченском проливе были сотрудники военной контрразведки СБУ. Это подтвердил глава Службы Василий Грицак.

Офицеры СБУ выполняли служебные задачи, как это и предусмотрено законом.

Как уточнил Грицак, один из офицеров получил тяжелое ранение. 

"Удивление" отдельных официальных лиц РФ относительно присутствия сотрудников СБУ на борту кораблей совсем не говорит о том, что такой практики нет в органах контрразведки страны-агрессора", - подчеркивают в СБУ. 

В Службе отметили, что в рамках своей компетенции принимают все возможные меры для освобождения пленных.


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