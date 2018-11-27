Доллар и евро продолжают дорожать 27.11.2018, 13:58

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Белорусский рубль на торгах 27 ноября ослаб к трем основным валютам.

На валютных торгах в Минске 27 ноября доллар, евро и российский рубль подорожали.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0136 и составляет Br2,131 (26 ноября - Br2,1174 за $1).

Евро подорожал на Br0,0048 до Br2,4118 (26 ноября - Br2,407 за 1 евро).

Курс российского рубля повысился на Br0,0096 до Br3,1948 за 100 российских рублей (26 ноября - Br3,1852 за 100 российских рублей).