Доллар и евро продолжают дорожать
- 27.11.2018, 13:58
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Белорусский рубль на торгах 27 ноября ослаб к трем основным валютам.
На валютных торгах в Минске 27 ноября доллар, евро и российский рубль подорожали.
Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Доллар стал дороже на Br0,0136 и составляет Br2,131 (26 ноября - Br2,1174 за $1).
Евро подорожал на Br0,0048 до Br2,4118 (26 ноября - Br2,407 за 1 евро).
Курс российского рубля повысился на Br0,0096 до Br3,1948 за 100 российских рублей (26 ноября - Br3,1852 за 100 российских рублей).