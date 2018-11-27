В России произвели ядерное топливо для первого блока БелАЭС 8 27.11.2018, 14:17

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Фото: dpa

Привезут топливо в Беларусь в начале следующего года.

На Новосибирском заводе химических концентратов произведено ядерное топливо для начальной загрузки в реактор первого энергоблока Белорусской АЭС.

Об этом передает «Радыё Свабода» со ссылкой на «топливную компанию «Росатом». Ожидается, что привезут топливо в Беларусь в начале 2019 года.

Всего для Беларуси произведено 180 тепловыделяющих сборок, 163 из них будут загружены в реактор, остальные 17 останутся в резерве.

Сейчас из Новгородской области в Беларусь везут произведенную в России деталь атомного реактора. Прицеп с деталью сопровождают сотрудники ГАИ и автомобили прикрытия, поскольку даже незначительная ошибка при транспортировки может привести к повреждению корпуса шлюза.

Белорусская АЭС возводится за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 году. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на декабрь 2019 года, второго - на июль 2020-го.

Экологи Беларуси и России не раз высказывали критику решения построить АЭС в Беларуси. Против ее строительства на государственном уровне выступает Литва и другие страны.