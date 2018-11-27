Крымчане вышли на акцию солидарности в поддержку украинских моряков 5 27.11.2018, 14:21

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Фото: krymr.org

Активисты пришли к зданию «суда» Симферополя.

Жители Крыма собираются у здания Киевского районного "суда" Симферополя, чтобы поддержать задержанных ФСБ РФ украинских моряков, которым будут избирать меру пресечения.

Как сообщает Крым.Реалии, среди присутствующих – крымскотатарские активисты Нариман Джелял и Заир Смедля. Джелял в комментарии журналистам выразил надежду, что украинские моряки узнают, что их пришло поддержать много людей, которые несогласны с действиями России.

Джелял в комментарии журналистам выразил надежду, что украинские моряки узнают, что их пришло поддержать много людей, которые несогласны с действиями России.

Ранее сообщалось, что защищать украинских моряков будут около восьми крымских адвокатов. Как рассказала журналистам Гемеджи, родственники украинских моряков обратились к крымским адвокатам накануне с просьбой оказать помощь задержанным.

В подконтрольном Кремлю Киевском районном суде Симферополя 27 ноября изберут меру пресечения украинским морякам, захваченным российскими силовиками в Черном море.