Фотофакт: Украинский катер «Бердянск» после попадания из пушки оккупантов 6 27.11.2018, 14:37

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На снимке видно неровное отверстие не менее 20-30 см в диаметре.

В одном из Telegram-каналов оккупантов, которые обстреляли украинские корабли в Черном море, захватили их и отбуксировали в Керчь, показали фотографию последствий попадания крупнокалиберного боеприпаса в рубку малого бронекатера "Бердянск", сообщает liga.net.

На снимке видно неровное отверстие не менее 20-30 см в диаметре с рваными краями и перебитым поручнем на надстройке.

По предварительным данным, это результат работы шестиствольной корабельной пушки АК-630 калибра 30×165 мм.

Днем 25 ноября 2018 года южнее Крымского моста корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены шестеро моряков. Их с кораблями забрали в Керчь.

Командование ВМС Украины заранее сообщало о рейде группы в Мариуполь.