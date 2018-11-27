Военное положение: украинские спортсмены перестанут ездить в Россию 27.11.2018, 15:23

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Министр спорта Украины прокомментировал ситуацию.

В условиях военного положения в 10 областях Украины, которые граничат со страной-агрессором РФ и непризнанным Приднестровьем, спортивные турниры не будут отменены, однако на международные соревнования в Россию спортсмены ездить не будут. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов в своем Facebook, передает liga.net.

"Указом президента Украины не отменяются никакие спортивные турниры национального и международного уровня, запланированные к проведению в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской, Винницкой областях", - заявил он.

По словам Жданова, министерство работает в штатном режиме.

Выезды на международные соревнования также будут проводиться, но не в страну-агрессор Россию.

В свою очередь, решение относительно участия спортсменов-военнослужащих и офицеров ВСУ, Нацгвардии, СБУ, МВД, Госпогранслужбы и других силовых ведомств в спортивных мероприятиях в условиях военного положения принимается их непосредственными командирами.

Также министр сообщил, что во время проведения массовых спортивных мероприятий в течение следующих 30 дней (период действия военного положения) будут усилены меры безопасности.

Вчера, 26 ноября, парламент Украины одобрил введение военного положения в регионах Украины, граничащих с РФ и Приднестровьем.