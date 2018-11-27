Российская экономика задыхается в «подушке безопасности» 2 27.11.2018, 15:41

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Экономисты из Академии наук раскритиковали Кремль.

Ведущие ученые-экономисты должны были рассказывать на пресс-конференции в РИА Новости, как РФ будет выполнять майские указы Путина и становиться пятой по величине экономикой мира, пишет сайт enovosty.com.

Но вместо этого академики РАН подвергли разгромной критике экономическую политику последних десятилетий. Россия в последние годы существует в режиме выживания: в благоприятные годы власти накапливают валютные резервы за счет удушения экономики, а при наступлении очередного кризиса вливают эти резервы в финансовую систему ради ее спасения. Такая политика исключает возможность технологического развития и гарантирует отставание страны. В результате средний рост ВВП с начала 90-х не превышает 1% в год, сообщил академик-экономист Александр Некипелов.

Нужны конкретные результаты по выполнению национальных проектов, граждане должны увидеть позитивные изменения воочию, а не на бумаге, реальные зарплаты и пенсии россиян намного важнее, чем усредненные показатели по стране. Об этом Владимир Путин заявил на заседании президиума Госсовета в Крыму в субботу. О том, что в нынешнем виде уже учтенные в бюджете на ближайшие три года нацпроекты в основном нереализуемы, накануне докладывала рабочая группа Госсовета. Но гораздо важнее, что детали прожектов и планов громадье либо вообще не известны населению, либо оно в основном не ждет ничего хорошего для каждой конкретной семьи. В любом случае последние опросы общественного мнения говорят о низком доверии граждан к курсу правительства (см. «НГ» от 18.11.18).

«Властные структуры нас слышат, но не слушаются», – объяснил ситуацию научный руководитель Института народно-хозяйственного прогнозирования академик РАН Виктор Ивантер. «Мы давали заключение и на проект бюджета, и на ряд других экономических документов. И наши мнения достаточно критичны. В частности, меры, которые запланированы, не вполне адекватны тем задачам, которые поставил президент в майском указе, – уточнил член-корреспондент РАН Дмитрий Сорокин. По его мнению, до сих пор уделяется недостаточно внимания технологическому развитию предприятий. «Каждое второе предприятие страны должно осуществить технологическую модернизацию. А сейчас вместо 40–50% компаний, только 9,5% из них проводят технологические новации», – сказал Сорокин.

Ученые скептически относятся к возможности догнать передовые страны по темпам роста экономики. «Чтобы догнать другие державы, нужно выйти не на 3%, как это ожидается с 2021 года, а на 6%», – объяснил Виктор Ивантер.

Министерство экономического развития РФ прогнозирует снижение экономического роста в 2019 году с 1,8% ВВП до 1,3% ВВП. Однако с учетом ретроспективы и эти цифры выглядят, как оказывается, не так уж плохо. «За более чем четверть века (с 1992 года) у нас средний темп роста экономики составлял 1%. Разумеется, мы не могли не отставать с такими показателями», – сказал Некипелов.

Он критично отозвался о бюджетном правиле, которое предполагает направление всех «лишних» нефтедолларов в валютный резерв. «В «подушке безопасности» можно и задохнуться, когда она превышает разумные размеры, – сказал академик. – Ведь это потери экономики. Когда цена на нефть в мире высокая, мы создаем эту «подушку», не направляя средства на развитие. А когда цены низкие, то тратим ее». Он рассказал, что на август 2008 года сумма валютного резерва составляла 600 млрд долл. Треть этих средств, примерно 200 млрд долл., страна потратила до февраля 2009-го, что соответствует полуторагодовым доходам от всей нефтедобычи в стране.

Еще один участник дискуссии, лауреат Нобелевской премии по экономике 2014 года Жан Тироль, считает, что России просто необходимо определиться с уровнем зависимости от нефтяных доходов. «Мир находится на пороге новой технологической революции, и для России важно определить, где она видит свое место в этом новом мире, что ее ждет, когда закончится эра углеводородов. Россия готовит замечательных математиков и физиков, но что касается предпринимательской среды, то тут есть проблемы», – сказал нобелевский лауреат.

«Я вообще не понимаю, зачем куда-то вырываться (в пятерку стран с самыми развитыми экономиками мира). Я считаю, что не стоит ориентироваться на указ президента, а надо ориентироваться на его Послание – увеличивать доходы (населения. – «НГ»). А чтобы был экономический рост – нужны инвестиции. В свою очередь, инвестиции требуют спроса. Но госвласть снижает спрос, в результате чего психически нормальный бизнес отказывается инвестировать», – объясняет Виктор Ивантер. «Не надо никого догонять, нужно самим жить прилично», – советует академик. При этом он указывает, что власти часто предпочитают болтовню реальным делам. «В тех отраслях, где вместо болтовни делаются конкретные дела, есть и позитивные результаты», – говорит академик. В качестве примера забалтывания он привел историю с внедрением проектного финансирования, которую поддержал еще в 2014 году президент Владимир Путин. Но на сегодня вместо внедрения проектного финансирования чиновники ограничились лишь созданием проектного офиса, сообщил Ивантер.

Опрошенные «НГ» эксперты сомневаются, что в правительстве найдется мощная идея, которая разгонит экономику до 6% в год. Для такого рывка нужны реальные структурные реформы, о которых говорится уже много лет, но к которым приступить нынешняя власть все никак не может. Или не хочет. Тем более что рост будет сдерживать нарастающее санкционное давление на РФ.

«На настоящий момент нет никаких экономических и рыночно обоснованных рычагов, которые могли бы позволить расширяться отечественной экономике темпами по 6% в год, причем стабильно – в течение десятилетий, – сказал «НГ» аналитик группы компаний «ФИНАМ» Алексей Коренев. – Для такого роста нужно глубокое реформирование национальной экономики, перестройка правовой и судебной систем, создание бизнес-климата, максимально благоприятного для притока долгосрочных инвестиций. Государство должно перейти от экспортоориентированной модели экономики к высокодиверсифицированной, где значительная часть производств создают добавленную стоимость. Кардинально должна вырасти производительность труда. А это все реформы, на которые требуются года, а главное – воля «верхов», так как реформы эти потребуют существенной перестройки еще и политической системы. Простые же декларации о том, что экономика вдруг должна начать расти по 6% в год и мы в очередной раз догоним и перегоним Америку, ничего, кроме грустного скепсиса в народе не вызывают».

«Если до сих пор не сумели разогнать до 6%, то ожидать чуда в условиях санкций и роста геополитической напряженности не стоит, – говорит аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

«Ожидать, что правительство предложит такие меры, можно, но вот можно ли полагаться на их эффективность и реальность достижения, не прибегая к «подрисовке» статистики – это уже другой вопрос, – считает эксперт «Международного финансового центра» Ольга Прохорова. — Повышение темпов роста ВВП возможно при улучшении делового климата, повышения инвестиционной привлекательности страны, и притока инвестиций. Но пока цифры говорят об обратном – чистый отток капитала из РФ в январе-октябре 2018 года вырос в 3 раза, до 42,2 млрд. долл, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда он составил 14,0 млрд. Тот факт, что деньги бегут из России, мало вяжется с перспективами увидеть 6%-ный рост ВВП».

Эксперт считает, что обсуждать экономический рывок в условиях нарастающего международного давления на РФ не совсем кстати. «Конфликты не только не исчерпываются, а наоборот, происходит их эскалация, о чем свидетельствует инцидент в Керченском заливе. Утверждать, что санкционное давление в ближайшее время ослабнет, начнется приток инвестиций, и мощный рост ВВП – как минимум, недальновидно», – сказала «НГ» Прохорова. По мнению Коренева, то, что только небольшое количество предприятий участвует в новациях связано с несколькими причинами. «Во-первых, общая отсталость нашего производства, высокая изношенность оборудования, низкая доля компаний, использующих современные технологии, малое количество производств, способных делать наукоемкую и высокотехнологичную продукцию. И сами по себе эти производства «из ниоткуда» не возьмутся. Для того, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, нужен значительный приток инвестиций, на который в текущих внешнеполитических и внутриэкономических условиях рассчитывать просто не приходится», — говорит эксперт.

Прохорова выделяет две причины. «Во-первых, нехватка средств, но с этим еще можно бороться. А вторая причина — это закостенелый взгляд, привычки, которые не хотят менять, потому что “и так все работает”, — говорит она. «Откладывание внедрения новых технологий — это шаг, который наносит удар будущему, — продолжает Прохорова. — Россия очень зависима в плане технологий. И в этом санкции опасны более всего. Существующие месторождения нефти используются давно, чтобы открыть и использовать новые с большей эффективностью, необходимо проводить разведку, необходимы новые технологии, а с этим могут возникнуть проблемы из-за санкций. И те возможности, которые нужно использовать уже сегодня, для того чтобы не отставать, будут пропущены».

Эксперт считает, что к такому результату приводят и действия или бездействие государства. «Вместо того, чтобы снижать налоговую нагрузку, мы видим повышение НДС. Ряд непопулярных мер, принятых правительством в 2018-м году направлен не на стимуляцию инноваций и экономический рост, а лишь на пополнение казны», — говорит Прохорова.

Что касается «подушки безопасности», то Коренев считает, что создаваемые государством в рамках бюджетного правила резервные фонды, похоже, никто и не планировал тратить на проведение реальных экономических реформ в стране. «Эти средства пока тратятся на исполнение указов, касающихся в первую очередь социальной сферы. Т.е. по сути денежные средства изымаются у населения и бизнеса с тем, чтобы затем их перераспределить по соответствующим расходным статьям, и вернуть отдельным категориям россиян уже в виде целевой помощи, — говорит Коренев. — Более того, в случае развития полномасштабного кризиса (а объективные предпосылки к тому, что новый виток мирового экономического кризиса может развернуться уже в ближайшие 1,5 – 2 года, не говоря уже про проблемы в отечественной экономике), именно средства фонда будут использоваться для латания дыр в социальной политике, чтобы не допустить в стране серьёзных социальных напряжений и сохранить относительную стабильность».

Эксперт предупреждает, что в жертву этой стабильности фактически принесена сама возможность глубоких и коренных реформ в экономике.