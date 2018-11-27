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Владимир Величкин: Протесты формируют национальное самосознание

  • 27.11.2018, 15:45
Владимир Величкин

Правозащитник проводит мониторинг еженедельных акций противников строительства аккумуляторного завода под Брестом.

Преследование противников строительства аккумуляторного завода под Брестом является грубым нарушением прав граждан, передает «Радыё Рацыя». Речь идет о праве на выражение своего мнения, о праве на свободу мирных собраний, на здоровую окружающую среду и так далее. Об этом руководитель правозащитного центра "Весна" по Брестской области Владимир Величкин.

Правозащитник проводит мониторинг еженедельных акций противников строительства, которые собираются в центре Бреста, и заметил, что усиление давления на людей связанно также и с языковым фактором:

- Брестчане начинали протестовать против завода по-русски. И если вначале они кричали "Позор!" на улице во время задержания, то неожиданно они начали кричать "Ганьба! Акупанты!». Перешли на белорусский язык. Появились наклейки на белорусском языке. Появились надписи на белорусском языке. И как только появился этот белорусскоязычный фактор, давление стало самым сильным.

"Таким образом акции в Бресте есть не только формой выражения гражданами своего мнения, но они также формируют национальное самосознание", - подытожил Владимир Величкин.


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