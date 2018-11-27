«Сегодня электорат живет хуже, чем десятилетие назад» 27.11.2018, 15:49

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Почему Лукашенко боится «политической вакханалии».

Политический обозреватель Александр Класковский в экспресс-комментарии поделился с корреспондентом «Салідарнасцi» своей версией, почему Лукашенко раскритиковал работу председателя правительства:

— Лукашенко все время думает об удержании власти, а значит и об электоральных кампаниях. Вспомним недавнюю его установку для вертикали: что даже в умах людей не должно быть никакой альтернативы. И вот поскольку глава государства уже мыслит категориями очередной избирательной кампании, то его, конечно, раздражает замедление экономики.

По словам собеседника, экономика страны, которая не была реформирована, не способна сегодня обеспечивать рост даже на среднемировом уровне, о чем накануне и упоминал Лукашенко. Хотя нам нужно идти с опережением, чтобы приблизиться к уровню развитых стран.

— Лукашенко думает о «выборах». И уже сегодня очевидным становится то, что в предвыборном пиаре нет козырей экономического плана. И понятно, что к 2020 году никакого рывка не будет. Сегодня электорат в материальном плане живет хуже, чем десятилетие назад, — подчеркнул собеседник «Салідарнасці».

Раздраженность диктатора можно объяснить отсутствием у него идей, как оживить экономику, и все это выливается в традиционные выволочки правительству. Кроме того, причиной критики может быть ревность:

— После назначения Румаса на должность, в независимой прессе пошла волна публикаций о нем. Что якобы он хоть как-то «сменит курс» свинцового корабля белорусской экономики. Лукашенко несколько ревниво относится к этой популярности, помимо того, что он сам по себе не любит реформы. Белорусский правитель дает ясно понять, кто бы ни был на этом посту — это винтики. Все это печально для будущего страны.