В Гомеле журналисту Жуковскому и его защитнику Судаленко угрожают неизвестные 2 27.11.2018, 16:35

Константин Жуковский

Фото: «Радыё Свабода»

На их почтовые ящики пришли письма с угрозами жизни и здоровью.

27 ноября в 10.36 на почтовый ящик гомельского журналиста-фрилансера Кастуся Жуковского неизвестными отправлено сообщение с угрозами жизни и здоровью, пишет "Гомельская вясна". Письмо с анонимными угрозами получил и юрист Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Леонид Судаленко, оказывающий юридическую помощь журналисту.

Злоумышленники с неизвестного адреса в сети Интернет g3dc13+16xgh0e88lcgk@guerrila/mail.com написали журналисту буквально следующее:

«Костя, или на нары или в армию. Готовься. Береги себя, а то в армии всякое бывает, да и на нарах тоже».

Напомним, 23 ноября Жуковский должен был явиться по повестке в военкомат для составления протокола по статье 24.6 КоАП «уклонение без уважительных причин от явки в орган, ведущий административный процесс». Сержант запаса хочет выяснить, почему после прохождения в военкомате медицинской комиссии и признания его годным к службе летом текущего года его не призвали в «партизаны», а сейчас назначили новую медкомиссию.

Он обратился с заявлением к городскому военному комиссару, так как считает, что военкомат используют как инструмент для воспрепятствования его журналисткой деятельности. Ответ с военкомата пока ему не поступил.

Тем временем, стало известно, что сегодня в 9.48 с этого же почтового ящика письмо с угрозами поступило и в адрес гомельского юриста и правозащитника Леонида Судаленко:

«Думай головой кого защищаешь. Свядомый все равно в армию пойдет как миленький».

Леонид Судаленко связывает поступившую угрозу в свой адрес как раз-таки с защитой журналиста, которому военкомат назначил повторную медкомиссию. Имея печальный опыт отказа правоохранителей в поиске анонимных злоумышленников, юрист все же решил по факту угроз и запугивания обратиться с заявлением на имя начальника УВД Гомельского облисполкома.