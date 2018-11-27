Лукашенко может остаться без Европейских игр из-за «дела профсоюзов» 3 27.11.2018, 16:39

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Глобальный профсоюз IndustriALL готовит обращения к странам ЕС и организаторам игр.

Заместитель генерального секретаря глобального профсоюза IndustriALL Кемаль Озкан комментирует приговор по Делу профсоюзов и дальнейшее развитие событий в Беларуси, пишет praca-by.info.

9 ноября 2018 года городской суд оставил в силе приговор суда Советского района Минска, вынесенный в августе 2018 года, согласно которому Геннадий Федынич должен покинуть пост председателя Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП), членской организации Глобального союза IndustriALL.

22 ноября Совет профсоюза РЭП единогласно избрал Зинаиду Михнюк на должность исполняющего обязанности председателя до следующего съезда профсоюза, который состоится в 2020 году. До этого Зинаида Михнюк, друг и коллега Геннадия Федынича, была заместителем председателя профсоюза РЭП.

Однако Геннадий Федынич не покидает профсоюзное движение. Совет профсоюза РЭП единогласно назначил его на специально созданную в профсоюзе должность советника-консультанта. В этом качестве Геннадий будет проводить консультации, выступать от имени профсоюза в суде, представлять профсоюз в различных государственных учреждениях и других организациях, анализировать работу профсоюза и его структур, а также участвовать в переговорах и заключении коллективных договоров.

Заместитель генерального секретаря IndustriALL Кемаль Озкан комментирует приговор по Делу профсоюзов и дальнейшее развитие событий в Беларуси:

“Учитывая явное отсутствие верховенства закона и справедливого судебного разбирательства, мы полностью поддерживаем нашу членскую организацию, профсоюз РЭП, и законные действия его руководства, направленные на защиту профсоюза от вмешательства со стороны властей.

“Что касается нас, мы проинформируем европейские и международные структуры об этих последних событиях и будем оказывать дальнейшее давление на белорусское правительство. В частности, мы обратимся к правительствам стран, которые являются основными торговыми партнерами Беларуси, с требованием пересмотреть их отношения с Беларусью. Мы также обратимся в оргкомитет Европейских игр, проведение которых планируется в Минске летом 2019 года, и потребуем, чтобы он пересмотрел место проведения игр в свете этих постоянных нарушений и несправедливости в отношении профсоюзов в Беларуси”.