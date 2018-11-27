В Калининграде осквернили памятник Канту и его могилу 24 27.11.2018, 17:35

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Фото: ТАСС

Злоумышленники разбросали листовки с призывом срывать таблички, носящие «имя врага».

В Калининграде неизвестные облили краской памятник немецкому философу Иммануилу Канту, установленный у стен Балтийского федерального университета (БФУ). В пресс-службе вуза "Интерфаксу" сообщили, что факт вандализма был обнаружен утром во вторник, 27 ноября.

"Неизвестные облили краской памятник Иммануилу Канту, стоящий у одного из корпусов БФУ имени Канта на улице Университетской. На место вызвана полиция, которая уже приступила к выяснению обстоятельств этого происшествия. Памятник находится на балансе города", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на месте работают специалисты, которые определят состав краски, и выдадут рекомендации, как лучше очистить памятник, сообщает "Немецкая волна".

Вокруг памятника были разбросаны листовки с призывом к студентам срывать таблички, носящие "имя врага". В пресс-службе университета, однако, отметили, что авторы этих листовок явно ошиблись в своем обращении к студентам. "Это явный бред, так как нынешнее поколение учащихся БФУ по-настоящему гордится именем своего университета", - пояснил собеседник агентства.

Позднее стало известно, что неизвестные облили краской и могилу немецкого философа у Кафедрального собора. Об этом на свой страничке в Facebook сообщила директор собора Вера Таривердиева.

Измазана краской также мемориальная плита на здании, которое стоит на доме, где жил Кант.

Фото: ТАСС

Имя Иммануила Канта участвует в конкурсе на присвоение названия калининградскому аэропорту Храброво. Оно долго лидировало, но в настоящее время уступает имени императрицы Елизаветы Петровны. Некоторые депутаты Госдумы считают, что имя философа не должно участвовать в конкурсе под названием "Великие имена России", поскольку Кант жил в XVIII веке в Пруссии.