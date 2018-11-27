Белорусы оказались на последней стадии бедности — меняют валюту 1 27.11.2018, 17:43

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Почему, всю жизнь работая, люди в среднем накапливают на месяц жизни?

Эксперт «Личного капитала» Михаил Залесский анализирует для «Белсата» сбережения белорусов: есть ли чему радоваться, когда в банках лежит несколько миллиардов рублей?

Осенью наши деды наблюдали, где мыши откладывают запасы: под скирдой или на скирде – так они узнавали, какая будет зима и весна. Так и ученые экономисты изучают массовое поведение населения, в том числе и склонность к экономии. Таким образом можно судить о будущем. Стоит и нам взглянуть на эту склонность.

То, что прячется в коробках или скрыто под бельем в шкафу, учету не поддается. А оно есть. Даже у довольно бедных. А то, что у более обеспеченных, имеющих банковские счета, учитывает Национальный Банк.

Сама по себе сумма взносов впечатляет: в октябре в банках лежало 3,9 миллиарда белорусских рублей. Но, если умножить средний номинальный наличный заработок на количество официально занятых, то получится 4,3 миллиарда рублей. И сумма взносов заставляет задуматься. Почему, всю жизнь работая, люди в среднем накапливают на месяц жизни? На это есть множество причин.

Первая – неустойчивость национальной валюты в долгосрочной перспективе. Тот, кто имеет возможность отложить про запас, откладывает доллары и евро. В результате сумма, сэкономленная в валюте, превышает рублевую почти в три с половиной раза. Кроме того, у богатых есть и зарубежные счета, а у бедных – заначки. Они преимущественно валютные.

Но бывает так, что одновременно множество людей решает разморозить свои счета и использовать заначки. Клиенты белорусских банков, имеющие запасы валюты, массово приняли такое решение — в основном в ноябре 2015 года, и до сих пор его придерживаются.

С тех пор валютные взносы каждый месяц падают в среднем на около 40 миллионов американских долларов .

Теоретически это трактуется как переход от склонности к накоплению до склонности к потреблению. И этот переход свидетельствует, что предчувствия широких народных масс сложно назвать радостными. Ведь люди экономят, если им в основном всего хватает и будущее видится светлым.

Понятно, что валютные депозиты сокращает так называемый средний класс, переводя деньги в недвижимость и другие ценные вещи. Сбережения более бедных пульсируют с ненадежной частотой, долго возникают и быстро исчезают. Вклады в рублях падали с июня 2015 до марта 2016 года, потом росли до нынешнего августа.

Что с ними дальше будет, посмотрим. Думаю, что богатые смогут справиться, а те, кто живет от зарплаты до зарплаты, пусть не оставляют мудрости предков, которые говорили: «Проси, Боже, помоги! Да и сам не лежи. Успехов в работе.