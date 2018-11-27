Что известно об украинских моряках, захваченных Россией 3 27.11.2018, 18:07

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В 2014 году Богдан Небылица был курсантом в Крыму и отказался присягать на верность России

В российском плену находятся 24 украинских моряка.

После захвата Россией трех кораблей ВМС Украины в Керченском проливе в руках российских властей оказались и украинские экипажи.

С 25 ноября в плену находятся моряки двух малых бронированных артиллерийских катеров (Бердянск и Никополь), а также рейдового буксира Яны Капу – в общей сложности 24 человека.

Шестеро из них были травмированы, трое находятся в больнице в Керчи - украинских военных прооперировали из-за ранений, полученных ими в ходе обстрела с российских пограничных катеров.

НВ собрало все, что стало известно за эти дни о личностях некоторых из плененных украинских моряков.

26 ноября редакция ТСН обнародовала списки экипажей украинских кораблей Бердянск, Никополь и Яны Капу, захваченных Россией. Звания и должности моряков ниже указаны согласно этому списку.

Роман Мокряк, командир катера Бердянск (1986 г.р.)

Ранее старший лейтенант Роман Мокряк входил в состав экипажа подводной лодки Запорожье и был одним из украинских офицеров, отказавшихся служить в российском флоте после аннексии Крыма. Об этом рассказала журналист НВ Кристина Бердинских, общавшаяся с Мокряком в 2015 году – тогда она делала репортаж о моряках, сохранивших верность украинской присяге.

"Мокряк пять лет прослужил на подводной лодке Запорожье. Когда в Крыму зацвела так называемая русская весна, из 101 человека ее экипажа подавляющее большинство решило перейти служить в ЧФ РФ, однако Мокряк и еще 29 человек не предали Украину, - указано в репортаже журнала Новое Время. - А ведь старшину лично уговаривал командир подлодки. "Говорил мне: Рома, оставайся, зачем оно тебе надо? Потом старпом ходил за мной с этим же вопросом. Я ответил: вы меня, конечно, извините, но я еду обратно [в Одессу]", - рассказывает Мокряк".

Тогда, несколько лет назад, он жил в Одессе прямо на ракетном катере ВМС Украины Прилуки. "Одесса - дороговатый город. Было бы хорошо, чтобы нам здесь дали хоть какое-то общежитие, как в Севастополе”, - делился тогда с журналистами НВ старшина Мокряк.

Андрей Эйдер, матрос катера Бердянск (1999 г.р.)

Курсант Андрей Эйдер, которому лишь 20 декабря исполнится 19 лет – самый младший из украинских моряков, оказавшихся в российском плену, если верить обнародованным в СМИ личным данным экипажей.

Российское Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщило, что одессит Эйдер – один из трех раненых украинцев, которые после вооруженной атаки кораблей РФ были прооперированы и находятся в 1-й Керченской больнице. По данным российского омбудсмена, его жизнь вне опасности.

26 ноября журналистам Радио НВ удалось дозвониться до семьи Эйдера – на тот момент, по словам его мачехи Евгении, семья не владела никакой информацией о его состоянии. На контакт с родственниками не выходили ни представители украинских властей, ни российских.

"Я горжусь своим сыном", - написал отец Андрея Эйдера

Однако утром 27 ноября она обнародовала в Facebook новые данные – по ее словам, молодой украинский моряк вышел на связь со своей девушкой.

"Андрей позвонил вчера вечером своей девушке. Сказал немного - что прооперировали, лежит в больнице, все в порядке", - сообщила Евгения Эйдер. Она также отметила, что гордится Андреем. Аналогичную запись сделали и отец курсанта Дмитрий Эйдер. "Я горжусь своим сыном", - написал он в Facebook.

Тот факт, что 18-летний Андрей Эйдер является курсантом, ранее подтвердила вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Андрей Артеменко, старший матрос катера Бердянск (1994 г.р.)

24-летний украинский матрос, член экипажа малого бронированного артиллерийского катера Бердянск, родом из Новоукраинки Кировоградской области.

Андрея Артеменко также прооперировали в Керченской больнице №1 – он был ранен во время обстрела катера российскими пограничниками. Как и Андрей Эйдер, пытался им противостоять. "По предварительным данным, ребята [Эйдер и Артеменко] оказывали сопротивление, не идут на контакт с агрессором", - написал в своем Facebook украинский журналист Андрей Цаплиенко.

26 ноября с близкими Артеменко удалось поговорить журналистам Радио НВ – они сообщили, что моряк действительно служит на судне Бердянск в звании младшего сержанта. По словам Марины Уманец, девушки Андрея Артеменко, он ушел в море утром в субботу, 24 ноября, и после этого с ним не было связи. Марина отметила, что узнала о захвате кораблей в Азовском море из СМИ.

Кроме того, в комментарии Радио Свобода девушка рассказала, что украинский моряк рассказывал ей о планируемом переходе украинского судна из Одессы в Бердянск. "Перед выходом [в море] он говорил, что они должны перебазировать корабль в Бердянск, просто переправить его. Он сказал, что будут проходить этот Керченский мост. Вроде бы было разрешение на переход", - сообщила девушка Андрея Артеменко.

А отец моряка Анатолий Артеменко рассказал, что его сын уже второй раз подписал контракт с ВМС Украины. Последний раз Артеменко-старший общался с сыном в середине ноября.

Богдан Небылица, командир катера Никополь (1994 г.р.)

24-летний старший лейтенант Богдан Небылица - командир экипажа малого бронированного артиллерийского катера Никополь. По данным издания Левый берег, он был среди курсантов Академии ВМС Украины им. Нахимова в Севастополе, которые в 2014 году отказались присягнуть России. Моряки пели гимн Украины в тот момент, когда российские военные спускали с флагштока украинский стяг и поднимали флаг российского флота.

Тогда курсанты, сохранившие верность украинской присяге, продолжили обучение в Одесской национальной морской академии – и Богдан Небылица в том числе. Обучение он завершил в 2016 году, после чего был назначен командиром ракетно-артиллерийской боевой части катера Прилуки, а затем - командиром катера Никополь.

В конце октября 2018 года стало известно, что Небылица был отобран среди лучших молодых офицеров Украины, которые должны были возглавить экипажи военных катеров класса Island, переданных украинской стороне Соединенными Штатами.

Вместе с другими моряками он начал первый этап полугодовой подготовки к службе на американских катерах. В недавнем репортаже для телерадиостудии Бриз (официальный вещатель Минобороны) об этой подготовке Небылица рассказывал, что особое внимание уделяет совершенствованию языковых навыков.

Василий Сорока (1991 г.р.)

Имени Василия Сороки нет среди 18 фамилий захваченных в плен украинских моряков, обнародованных редакцией ТСН.

Однако российский портал ФАН сообщил со ссылкой на источники в правоохранительных органах РФ, что 27-летний одессит Сорока – один из трех раненых украинских моряков, которые наиболее серьезно пострадали во время захвата кораблей ВМС Украины. Согласно этим данным, он также был госпитализирован.

Что известно о других моряках

На данный момент в руках российских властей - 24 человека, находившихся на бортах украинских кораблей. Официальный Киев считает их военнопленными. Наиболее обширный перечень из 22 фамилий и фотографий ряда моряков опубликовал портал InfoResist.

В то же время Служба безопасности Украины подтвердила, что в плен попали не только моряки, но и сотрудники военной разведки СБУ. " Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи в области контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины", - сообщили в СБУ.

27 ноября в подконтрольном России Киевском районном суде оккупированного Симферополя началось судебное заседание, на котором избирают меру пресечения захваченным в Керченском проливе украинским морякам. Согласно первым решениям, украинские моряки будут арестованы на два месяца.

Накануне ФСБ обнародовала оперативное видео "допросов" задержанных украинских военнослужащих. На них от первого лица в камеру говорят оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ, старший лейтенант Андрей Драч (находился на катере Никополь), комендор-сигнальщик, матрос катера Никополь Сергей Цыбизов, а также командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы Юг ВМС Украины (войсковая часть А-1728), капитан 3-го ранга Владимир Лесовой.

На этих видео нетрудно заметить, что, в частности, Лесовой читает заранее подготовленный текст заявления, в котором среди прочего утверждает: "Я осознавал, что действия группы украинских кораблей в Керченском проливе носят провокационный характер".

Аналогично составлены и "заявления" двух других украинских военных, видеозапись которых обнародовала ФСБ.

В то же время командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что моряки украинского военно-морского флота "с понимаем относятся к так называемым "свидетельствам". Об этом говорится в его обращении к плененным украинским военным морякам, которое размещено в Facebook ВМС Украины и было передано им через адвокатов..

Методы работы спецслужб РФ не являются секретом

"Побратимы, я понимаю, как вам сейчас тяжело. Все военные моряки ВМС с пониманием относятся к так называемым свидетельствам, которые от вас сейчас требуют предоставить, ведь методы работы спецслужб РФ не являются секретом. Я сам прошел через это в 2014 году и хорошо знаю, что такое быть в плену и что стоит за сказанными вами словами во время допроса.

Сейчас моя важнейшая задача - это вернуть вас домой. Украина предпринимает все возможные усилия для освобождения вас из плена... Вы действовали законно, профессионально, в соответствии с нормами международного морского права и действующих договоров. Закон, право на нашей стороне. И это понимает весь мир.

Испытывать страх - это нормально, главное - верить в свою силу духа, беречь достоинство и понимать, что за вами стоит вся Украина, весь цивилизованный мир. Я горжусь каждым из вас. Спасибо за преданность Родине и знайте, что мы делаем все для вашего возвращения в семьи, которые ждут встречи с вами", - говорится в письме Воронченко.