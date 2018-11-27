В Гродно на суде активист заклеил себе рот скотчем 2 27.11.2018, 18:18

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Николая Соляника оштрафовали за «Долой самодержавие».

26 ноября в суде Ленинского района Гродно рассматривали дело активиста Николая Соляника. За акцию 7 ноября суд постановил оштрафовать активиста на 35 базовых величин - 857 рублей, пишет hrodna.life.

Суд должен был пройти 22 ноября, но не состоялся, так как Николай Соляник пришел в робе заключенного и с деревянной колодкой. В результате судья перенес заседание. 26 ноября активист пришел в обычном наряде.

"Первый раз я приходил так, как мы живем сегодня, а второй раз я пришел так, как бы хотел жить".

Рассмотрение дела состоялось, но не без скандала. В ходе заседания Соляник замотал себе рот скотчем и был удален из зала суда за нарушения. Из зала была удалена и группа поддержки активиста. Приговор Солянику выносился в присутствии журналистов и одного сотрудника милиции. В результате по ст. 23:34, ч.3 и ст. 20:34 КоАП судья Руслан Гурин наказал общественного активиста штрафом на 35 базовых величин, что составляет аж 857 рублей.

Напомним, 7 ноября милиция задержала Николая Соляник вместе с другим активистом Александром Лаврентьевым за попытку проведения пикета. В тот день Соляник и Лаврентьев прошли по центру города с плакатом «Долой самодержавие».

"Обжаловать приговор я не вижу смысла, потому что не верю в это законодательство", - сказал Соляник.

За что были задержаны активисты утром 7 ноября, еще до того, как провели акцию, сотрудники милиции отказались комментировать.