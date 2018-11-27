Российский философ Кант 1 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

27.11.2018, 18:51

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Антон Орехъ

На вечную славу Иммануила Канта облившие памятник краской явно не претендуют.

Сейчас каждый дебил имеет право на свою минуту славы. А умные люди потом должны на полном серьезе поведение дебилов обсуждать. Мы же с вами умные люди, правда? А те, которые обливают краской могилу и памятник мирового светила и корифея философской мысли и называют Канта предателем России – дебилы, вы согласны?

Вдобавок к вандализму они еще разбрасывают листовки клинического содержания. Может ребятам просто весело и прикольно, но веселье у них все равно довольно дебильное. Однако свою минуту славы они получили.

А на вечную славу Иммануила Канта они и не претендуют. С Кантом вообще чудно вышло.

Конечно, он не подозревал о том, что будет считаться великим сыном Калининграда и заслуженным работником культуры Российской Федерации. Разумеется, он и помыслить не мог о том, что в его честь могут назвать целый аэропорт, хотя и разрабатывал теорию происхождения Солнечной системы, а значит, поглядывал в небо время от времени.

Ошибочно думать, что Кант не имеет никакого отношения к России. Он, между прочим, целых четыре года был подданным Российской империи, сдавал жилье русским офицерам, вел среди них кружки и преподавал фортификацию и пиротехнику. То есть еще во времена Елизаветы Петровы вносил свой вклад в укрепление обороноспособности нашей родины.

Хотя с научными работами в российский период у Канта дело как-то не задалось. С пиротехникой шло почему-то лучше. Впрочем, люди, которые обливали краской его могилу и памятник, вряд ли так глубоко изучали биографию философа, который был так мил основоположникам марксизма.

У Иммануила Канта неподходящая фамилия и негодная национальность. И что нам удивляться поведению дебилов с красками, если даже целый депутат по фамилии Бариев считает, что имя Канта в названии аэропорта – оскорбительно для ветеранов.

Наверное, Кант – фашист. Наверное, таких Кантов наши деды били в Великую Отечественную. Такие Канты принесли горе и смерть на нашу землю, и таких Кантов в 1945 в Кенигсберге настигла справедливая кара.

И конечно, не нужно в честь Канта называть аэропорт. Потому что это имя постоянно будет напоминать гражданам пассажирам, что у города Калининграда на Балтике не такая долгая история. И что до этого был здесь населенный пункт с другим названием и другой историей. В данный момент такие напоминания совсем ни к чему. А то еще и воздушную гавань краской обольют в рамках борьбы с предателями.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»