Белорусов вербуют в российскую армию 11 27.11.2018, 18:57

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Министерстве обороны Беларуси знает о вербовке наших граждан в армию РФ.

В Пскове вербуют белорусов на службу в российскую армию.

"Внимание: срочно требуются в пункт отбора на военную службу по контракту в ВС Российской Федерации граждане, проживающие на территории Республики Беларусь", — так начинается e-mail, рассылаемый пунктом отбора на военную службу по контракту РФ по Псковской области (ПОВСК).

Устроиться можно водителем, стрелком, артиллеристом. Контрактникам обещают зарплату от 300 до 1000 долларов, полное обеспечение, служебное жилье.

"Граждане, проживающие на территории Республики Беларусь" — формулировка обтекаемая. Речь может идти в том числе и о россиянах, обосновавшихся в нашей стране. Но и граждане Беларуси под это описание подходят. Законно ли устраиваться на такую работу, и не будет ли такая служба по контракту в армии соседней страны считаться наёмничеством?

“Речь идёт о военной службе по контракту в вооружённых силах Российской Федерации, — рассказывают “Еврорадио” в пункте отбора. — Рассматриваем кандидатов в возрасте от 18 до 40 лет. Вакансии рассчитаны на тех, кто проходил военную службу по призыву.

Если гражданин не служил, у него должно быть законченное высшее или среднее профессиональное образование. Службу можно проходить и в Пскове, и в Псковской области, и за её пределами. География обширная, как и наша страна”.

- А в горячую точку могут послать?

— По желанию. Во-первых, чтобы туда попасть, надо заключить контракт. Сейчас просто так кого попало не отправляют. А как вы узнали о вакансии? Вам приходил e-mail?

- Нет. Мы из Беларуси, знакомым пришло письмо, а они нам рассказали.

— Вы уже не первые, кто звонит [из Беларуси]. Не знаю, кто конкретно отправлял информацию, может быть, сервер. Иностранные граждане, которые изъявили желание проходить военную службу по контракту в вооружённых силах РФ, могут заключить единственный контракт на пять лет. Кандидату должно быть от 18 до 30 лет. В Барановичах, кстати, есть наша воинская мотострелковая часть. Даже там требовались водители. Ещё в Ленинградской области (город Луга), Калининградской, Белгородской…

- А это не будет считаться наёмничеством?

— Хм… Не готов ответить, есть ли в Беларуси статья о наёмничестве [ищет. — Прим.]... Ну, да. "Наёмничество" — статья 133 УК Республики Беларусь. Но здесь оно трактуется как "участие на территории иностранного государства в вооруженных конфликтах, военных действиях лица, не входящего в состав вооруженных сил воюющих сторон". Так что на службу в зарубежных государствах это не распространяется. Там только про участие в военном конфликте в составе частных предприятий, организаций и так далее. Единственное, при трудоустройстве в России как иностранного гражданина, вы столкнетесь с рядом административных процедур. Надо, например, получить вид на жительство, ну и другие разрешения. Придется обратиться в миграционную службу.

Минобороны: Чётко определено, где белорусам нужно проходить воинскую службу. Точно не в зарубежной армии, и даже не в армии братской России

В Министерстве обороны Беларуси Еврорадио отвечают, что видели вербовочное письмо, о котором идёт речь. Начальник управления информации Владимир Макаров советует нам внимательно читать “распространяемые неизвестно кем сообщения”, и в случае сомнений обращаться за комментариями в компетентные органы Российской Федерации.

Мы задаём вопрос о том, можно ли гражданам Беларуси служить в российской армии по контракту.

"В этом так называемом обращении лично я увидел несколько противоречий, которые не соответствуют российским федеральным законам, — говорит Владимир Матвеевич, хотя и не поясняет, о каких именно противоречиях идёт речь. — Что касается нашего законодательства, граждане Республики Беларусь, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Республики Беларусь, не могут служить в других армиях по определению. И не служат. Вот и всё. По поводу тех, кто вообще не проходил военную службу, смотрите "Закон о воинской обязанности и воинской службе". В нём чётко определено, где белорусам нужно проходить воинскую службу, или срочную военную службу, или в резерве и так далее. Точно не в зарубежной армии. Даже не в армии братской России".