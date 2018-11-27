ЕС начал подготовку новых санкций за инцидент в Керченском проливе 2 27.11.2018, 19:13

1,247

Вопрос о санкциях будет вынесен на обсуждение министров иностранных дел стран ЕС на ближайшей встрече.

Евросоюз рассмотрит введение дополнительных санкций против России за инцидент в Черном море, где российские пограничники обстреляли и задержали три украинский военных корабля, ранив трех моряков.

Об этом во вторник сообщила глава МИД Австрии Карин Кнайссль после переговоров с коллегой из ФРГ Хайко Маасом, передает finanz.ru.

«Мы будем думать над вопросом с дальнейшими санкциями. Все зависит от изучения фактов», - цитирует Кнайссль Bloomberg.

По ее словам, вопрос будет вынесен на обсуждение министров иностранных дел стран ЕС на ближайшей встрече.

Новые санкции против РФ будут рассматриваться, подтвердил Bloomberg итоги переговоров представитель правительства ФРГ.

Он подчеркнул, что окончательное решение на данный момент не принято: оно будет зависеть от анализа фактов и определения виновных.

Пока Евросоюз винит в произошедшем Россию. Москва не имела права блокировать украинским кораблям проход через Керченский пролив, заявила официальный представитель Еврокомиссии Мария Косьянчич.

«Строительство Керченского моста без одобрения Украины является еще одним примером нарушения ее суверенитета и территориальной целостности», - подчеркнула Косьянчич, добавив, что «ЕС не признал и никогда не признает аннексию Крыма Россией».

За дополнительные меры против Кремля выступил накануне глава комитета Бундсетага по международным делам Норберт Ротген, член возглавляемой Ангелой Меркель партии ХДС.

Поведение России «не должно оставаться без последствий», подчеркнул он добавив, что «не исключает» ужесточение санкционного режима.

Накануне США, Евросоюз и Киев призвали Россию освободить задержанных моряков и вернуть три военных корабля, отбуксированных в порт Керчи.