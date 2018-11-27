Босс брестского «Динамо» Зайцев: Клуб контролируют арабские шейхи? Я лет 10 как резидент ОАЭ 1 27.11.2018, 19:22

Фактический босс брестского «Динамо» Александр Зайцев рассказал, владеют ли клубом арабские шейхи.

- Ваши ключевые активы — "Бремино Групп" и "Сохра Групп", которая является совладельцем клуба?

- Таки, да. Но это далеко не все.

- Расскажите о них. Какую выручку они генерируют?

- Сегодня настроение говорить только о футболе.

- Ответьте хотя бы, откуда идет заблуждение, что брестское "Динамо" контролируют арабские шейхи?

- Возможно, дело в том, что я действительно лет 10 как резидент Объединенных Арабских Эмиратов. У меня там зарегистрировано ряд компаний. Мы приложили много усилий, чтобы продвигать белорусскую продукцию на рынках стран Персидского залива, — цитирует Зайцева tut.by.