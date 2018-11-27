Биткоин подешевел на 43% за три недели 2 27.11.2018, 19:31

За последние три недели стоимость монеты упала практически на $2800.

Во вторник, 27 ноября, среднерыночная цена Bitcoin практически опустилась до годового минимума в $3600 — сегодня она составила $3640, после чего выросла. На данный момент криптовалюта торгуется на уровне в $3700, за прошедшие сутки она подешевела на 2,2%, в то же время курс токена XRP снизился на 1,8%, Ethereum — на 4%, передает РБК.

По мнению аналитика CoinDesk Омкара Годбоула, криптовалюте необходимо удерживаться выше уровня в $3473, иначе она резко подешевеет до $3000. Для изменения ситуации биткоину необходимо подняться выше уровня сопротивления в $4000, тогда он сможет подорожать до $4500, что маловероятно в ближайшее время, считает специалист.

Три недели назад, 7 ноября, биткоин торговался на уровне $6500, с тех пор его цена снизилась на 43%. В то же время общая капитализация индустрии сократилась на 45% — с $220 млрд до $120 миллиардов.