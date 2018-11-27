Епископ евангельских христиан баптистов в Беларуси: Высказывания митрополита Павла недопустимы 1 27.11.2018, 19:43

Леонид Михович

Епископ Союза евангельских христиан баптистов в Беларуси осудил заявления православного митрополита Павла.

Епископ Союза евангельских христиан баптистов в Республике Беларусь Леонид Михович осудил заявления православного митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Павла о баптистах, в котором тот назвал их сектантами, сравнил их негативно с цыганами и призвал не общаться с ними на религиозные темы.

«Мы считаем такие заявления в адрес других верующих или лиц другой национальности недопустимыми, особенно от человека, занимающего столь высокое положение. История и культура Беларуси учит нас терпимости и доброжелательности в отношении к людям любых национальностей и верующим разных конфессий, учитывая, что право на свободу вероисповедания закреплено Законом», — заявил он, сообщили в СЕХБ РБ.

Леонид Михович выказал надежду, что митрополит Павел признает свою неправоту. «В то же время понимаем, что в этом греховном мире невозможно добиться полной справедливости. Помня заповеди Христа, будем благословлять проклинающих, благотворить ненавидящих нас и молиться за обижающих (Евангелие от Матфея, глава 4, стих 44). Будем также молиться о том, чтобы в нашем обществе правда текла как сильный поток (Книга пророка Амоса, глава 5, стих 24), чтобы Евангелие — добрая весть о Божьей любви и спасении через веру в Иисуса Христа — наполняло землю», — сказал епископ.

Он также поблагодарил Бога за многих искренне верующих православных людей, с которыми можно вместе обсуждать вопросы веры и служения Христу. «Желаем благословения и благоденствия всем народам, населяющим нашу прекрасную страну, в том числе цыганам, и особенно цыганам-баптистам, которые есть в наших церквах», — подчеркнул Леонид Михович.