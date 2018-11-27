Захват кораблей в Керченском проливе: Крымский «суд» арестовал 12 из 24 украинских моряков 27.11.2018, 19:52

МБАК «Бердянск»

фото из открытых источников

Они пробудут под стражей минимум два месяца.

«Суд» оккупированного Симферополя сегодня арестовал на два месяца 12 из 24 украинских моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива, сообщает агентство ТАСС.

Под арест помещены Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Владислав Костышин, Сергей Попов, Роман Мокрюк.