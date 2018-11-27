Уголовное преследование еще пятерых фигурантов «дела БелТА» прекращено 1 27.11.2018, 20:04

Теперь по «делу БелТА» они проходят как свидетели.

Уголовное преследование по «делу БелТА» пятерых сотрудников tut.by, в том числе редакторов Галины Уласик, Анны Калтыгиной, Дмитрия Бобрика, прекращено.

Сегодня были удовлетворены их ходатайства о прекращении производства по уголовному делу на основании ст. 86 УК (Освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к административной ответственности). Все редакторы погасили ущерб (от 3000 до 17 000 рублей) и заплатили административные штрафы в 30 базовых величин (735 рублей). Теперь по «делу БелТА» они проходят как свидетели. Подписка о невыезде отменена, запрет на выезд из страны снят.

Обвиняемыми по уголовному делу остаются главный редактор портала Марина Золотова и редактор Анна Ермаченок. Марине Золотовой предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Беларуси (Бездействие должностного лица). Санкции по этой статье предусматривают от штрафа до пяти лет лишения свободы.

Также 27 ноября naviny.by сообщили, что прекращено уголовное преследование еще одного фигуранта дела, редактора интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексея Жукова. Он заплатил административный штраф в 30 базовых.

В понедельник, 26 ноября, было прекращено уголовное преследование редактора tut.by Ульяны Бобоед и обозревателя БелаПАН Татьяны Коровенковой. В конце прошлой недели от уголовной ответственности освободили собкора «Немецкой волны» Павла Быковского и редактора портала Realt.by Владислава Кулецкого.

Всего по «делу БелТА» проходило 15 редакторов и журналистов. Их обвиняли по ч. 2 ст. 349 «Несанкционированный доступ к компьютерной информации». Из документов следует, что обвиняемые якобы «умышленно из корыстной и иной личной заинтересованности совершили сопровождающиеся нарушением системы защиты несанкционированные доступы к компьютерной информации, хранящейся в компьютерной системе и сети республиканского УП „БелТА“, повлекшие по неосторожности причинение иного существенного вреда».