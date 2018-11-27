Уголовное дело о преследовании Галины Смирновой возбудили только после письма Шуневичу 27.11.2018, 20:35

Галина Смирнова

Заявлений в милицию не хватило для расследования оскорблений и угроз в адрес лидера Бобруйского РЭП.

Профсоюзу РЭП пришлось отправлять официальное письмо министру МВД Игорю Шуневичу, потому что заявлений в милицию не хватило для расследования оскорблений и угроз в адрес лидера Бобруйского РЭП Галины Смирновой, передает praca-by.info.

Уже несколько месяцев Галину Смирнову, лидера независимого профсоюза РЭП в Бобруйске, преследует пользователь соцсети Одноклассники: он регулярно отправляет активистке угрозы физической расправой, многочисленные оскорбления, а также порнографические изображения. Даже одного пункта из этого списка хватило бы для возбуждения уголовного дела, однако не в случае с Галиной Смирновой: ее заявления в милицию закончились сообщениями о том, что «проверка приостановлена», потому что «невозможно провести экспертизу».

Галина Смирнова пришла к однозначному выводу о том, что бобруйские правоохранители решили «заволокитить» дело, потому что в других случаях они действовали гораздо оперативнее: например, успевали арестовать и отправить «на сутки» Смирнову еще до того, как она совершала предполагаемое правонарушение.

Профсоюз РЭП вступился за свою активистку и отправил официальное обращение в Министерство внутренних дел.

Возможно, именно это письмо повлияло на то, что уголовное дело наконец возбудили, а Галину Смирнову вызвали для проверки.

Беседа со следователем по уголовному делу должна пройти 27 ноября 2018 года.