закрыть
27 ноября 2018, вторник, 20:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Александр Зайцев: Мы не рассчитывали на Марадону тратить

  • 27.11.2018, 20:38
Диего Марадона

Босс брестского «Динамо» отказался назвать сумму, в которую обошелся приезд Марадоны.

Босс брестского «Динамо» Александр Зайцев рассказал, что легендарный футболист Диего Марадона обошелся клубу недорого.

- Во сколько вам обошелся приезд Марадоны?

- Это коммерческая тайна. Но поверьте, недорого. Мы не рассчитывали на него тратить. А рассчитывали вместе с ним заработать. Пока Диего находится в Мексике, мы с его адвокатами создали юрлицо в ОАЭ, где четко прописана его доля, от тех доходов, которые он может принести. Сейчас ведем переговоры о привлечении определенных спонсоров под имя Диего. В частности, речь идет о рекламе одной из криптовалют в Китае. Довольно крупный контракт, — цитирует Зайцева tut.by.


популярное за неделю

Мнение

С России сползла маска гибридной войны
С России сползла маска гибридной войны Игорь Яковенко
А боеголовку ты дома не забыл?
А боеголовку ты дома не забыл? Ирина Халип
Я тогда уже победил
Я тогда уже победил Аркадий Бабченко
Ну что стоишь, городовой?
Ну что стоишь, городовой? Максим Винярский