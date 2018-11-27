Александр Зайцев: Мы не рассчитывали на Марадону тратить 27.11.2018, 20:38

Диего Марадона

Босс брестского «Динамо» отказался назвать сумму, в которую обошелся приезд Марадоны.

Босс брестского «Динамо» Александр Зайцев рассказал, что легендарный футболист Диего Марадона обошелся клубу недорого.

- Во сколько вам обошелся приезд Марадоны?

- Это коммерческая тайна. Но поверьте, недорого. Мы не рассчитывали на него тратить. А рассчитывали вместе с ним заработать. Пока Диего находится в Мексике, мы с его адвокатами создали юрлицо в ОАЭ, где четко прописана его доля, от тех доходов, которые он может принести. Сейчас ведем переговоры о привлечении определенных спонсоров под имя Диего. В частности, речь идет о рекламе одной из криптовалют в Китае. Довольно крупный контракт, — цитирует Зайцева tut.by.